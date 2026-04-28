Deputado Jilmar Tatto visita obras e reforça apoio à saúde em Vargem

O deputado federal Jilmar Tatto e o ex-deputado estadual Simão Pedro, ambos do Partido dos Trabalhadores, estiveram em Vargem Grande do Sul na sexta-feira, dia 17, para cumprir uma agenda de visitas a obras e equipamentos públicos do município. A comitiva esteve acompanhada pelo prefeito Celso Ribeiro (Republicanos), pela primeira-dama Micaela Garcia Ribeiro e pelos vereadores Paulinho da Prefeitura (Podemos), Serginho da Farmácia (Cidadania), Rafael Coracini, Maicon Canato e Bilu.



Durante a agenda, os parlamentares visitaram o Parque Águas do Rio Verde, a nova represa, a ala de fisioterapia da UBS Dr. Edward Gabrioli e a Unidade Básica de Saúde que estava em construção no Jardim Fortaleza. A obra da nova UBS estava sendo executada com recursos do Governo Federal, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Em entrevista concedida à Gazeta de Vargem Grande, Jilmar Tatto destacou o investimento federal e afirmou que a unidade representava mais uma ação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na área da saúde. “Estávamos aqui no Jardim Fortaleza, em Vargem Grande do Sul, em uma obra de UBS do Governo Federal, do presidente Lula. Fizemos o pedido e o governo Lula atendeu. Os trabalhadores estavam falando que a obra seria entregue em nove meses, faça chuva ou faça sol. Isso é bonito. Lula cuidando da saúde e a gente trabalhando em prol da cidade”, declarou.



Simão Pedro ressaltou o valor destinado para a construção da unidade e elogiou a articulação entre prefeitura e vereadores. Segundo ele, estavam sendo investidos R$ 2,4 milhões no local. “A gente queria voltar aqui para inaugurar com vocês. Além desse recurso, a prefeitura estava investindo em novas obras para melhorar a saúde, fortalecer o SUS e ampliar o atendimento à população”, afirmou.

Durante a visita ao Hospital de Caridade, o interventor José Geraldo Ramazotti e a Irmã Elizabeth, da Sociedade Humanitária, solicitaram verbas ao deputado federal para investimentos nas instituições.



O prefeito Celso Ribeiro também destacou a implantação da nova sala de fisioterapia na UBS Dr. Edward Gabrioli. De acordo com ele, o espaço atenderia toda a região da cidade e contaria com estrutura moderna. “Seria uma sala ultramoderna, a mais moderna da região. As pessoas que necessitassem desse serviço de fisioterapia seriam muito bem atendidas nesse local”, disse.