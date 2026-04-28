Empretec chega a Vargem Grande do Sul em junho

O Empretec, programa internacional de capacitação empreendedora promovido pelo Sebrae, realiza em Vargem Grande do Sul sua próxima edição em junho. O seminário acontece de 8 a 12 de junho, das 8h às 18h, na Associação Comercial e Industrial, localizada na Rua São Jorge, nº 90. Para quem quiser conhecer a metodologia antes de se inscrever, um pré-seminário de apresentação e introdução ao programa está previsto para o dia 3 de junho, no mesmo local.



Criado pela Organização das Nações Unidas (ONU), o Empretec está presente em mais de 40 países e é oferecido de forma exclusiva pelo Sebrae no Brasil. Ao longo de 30 anos de história, o programa já realizou mais de 12 mil seminários e conta com mais de 2 mil participantes — os chamados Empretecos. O Brasil responde por 60% de todos os Empretecos formados no mundo, o que coloca o país na liderança global da iniciativa.



O formato é o de imersão intensiva: cinco dias de capacitação, com mais de 60 horas de conteúdo, centrados no desenvolvimento de dez características de comportamento empreendedor. A proposta é trabalhar atitudes, visão de negócio e postura estratégica de forma prática e aplicada à realidade de cada participante.

Mais informações e inscrições pelo telefone (19) 99727-0319.