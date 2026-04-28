Orquestra Jovem fará concerto gratuito de Dia das Mães

A Orquestra Jovem de Vargem Grande do Sul realiza no dia 9 de maio, sábado, a partir das 20h, um concerto especial em homenagem ao Dia das Mães. A apresentação acontece na praça do Cristo Redentor, um dos pontos mais emblemáticos da cidade, e é gratuita e aberta a toda a população.

O evento é promovido pela Prefeitura de Vargem Grande do Sul por meio do Departamento de Cultura e Turismo. O repertório foi preparado especialmente para a data, celebrando o amor e a dedicação das mães. A população é convidada a levar a família e participar da apresentação.