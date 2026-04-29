Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu Joyce Justino Lima, aos 43 anos de idade, no dia 18 de abril. Residia na Cohab VI, deixou os filhos Franciel, Vanessa, Raniel e Gabriel; e as irmãs Juliana e Jucélia. Seu sepultamento foi realizado no dia 19, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Hélio Anacleto da Silva, aos 54 anos de idade, no dia 18 de abril. Resida no Jardim Paulista; deixou a mãe Sebastiana; os irmãos Celso e Valéria. Seu sepultamento foi realizado no dia 19, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Leandro Abrahão Mariano Júnior, o Juninho, aos 28 anos de idade, no dia 21 de abril. Residia no Jardim Paraíso I; deixou os pais Rita de Cássia Ramos Mariano e Leandro Abraão Mariano; a esposa Larissa Cristina Ribeiro; os irmãos Bruna, Felipe e Mateus; e os sobrinhos Heloísa, Helena e Heitor. Seu sepultamento foi realizado no dia 22, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu José Cândido Dias, aos 79 anos de idade, no dia 21 de abril. Residia no Jardim São José; deixou a esposa Filomena Nina Farrampa; irmãos e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 22, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Alécio Conte, aos 75 anos de idade, no dia 22 de abril. Deixou a esposa Nilda; filha e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 23, no Cemitério Municipal de São João da Boa Vista.

Fotos: Arquivo Pessoal

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelo WhatsApp (19) 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Édina Lúcia Guedes, aos 62 anos de idade, no dia 5 de abril. Seu sepultamento foi realizado no dia 6, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu José Sérgio Blazzi, aos 62 anos de idade, no dia 11 de abril. Seu sepultamento foi realizado no dia 12, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Arlindo Antônio Domingos, aos 70 anos de idade, no dia 12 de abril. Seu sepultamento foi realizado no dia 13, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Maria Aparecida de Oliveira do Nascimento, aos 87 anos de idade, no dia 20 de abril. Seu sepultamento foi realizado no dia 21, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Ana Luíza de Jesus, aos 85 anos de idade, no dia 20 de abril. Seu sepultamento foi realizado no dia 21, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.