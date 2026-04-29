Craques do Alexandre Fleming

Mario Poggio

O professor doutor José Alberto Aguilar Cortez (foto), em sua interessante obra “Manual do Boleiro – Cuidados para uma prática segura e prazerosa de futebol com os amigos”, à página 58, relata inesquecível jogada, digna de ser contada em verso e em prosa, feita pela equipe do então, Ginásio Alexandre Fleming.

Era o ano de 1963, e os craques vargengrandenses treinaram sem supervisão técnica, cada qual respeitando o talento do colega, e formaram o Time de Futebol de Salão, para disputar torneio em Casa Branca, em homenagem ao cinquentenário do Instituto de Educação “Francisco Thomaz de Carvalho”, referência de ensino na região.

O grupo de adolescentes do Fleming teve pela frente a forte equipe de Piracicaba (formada por adultos), mas conseguiu o que era muito difícil, a vitória por 3×2.

Mas, a lembrança que ficou para e eternidade foi a tabela feita pelos atacantes, saudoso Felício Misurini Filho, conhecido por “Felicinho” e o professor José Alberto Aguilar Cortez, chamado de “Cortezinho”.

Conduziram a pesada bola de futsal do meio da quadra à linha da área (limite para se chutar ao gol) para o sucesso do arremate final pelo Cortezinho, sem deixá-la tocar o chão.

Diante da excepcional jogada, todos os presentes, independente de cidadania, se levantaram e aplaudiram os atletas do Alexandre Fleming.