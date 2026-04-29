Painel: Vereadores tem microfones cortados

Cancelado

O tradicional Rio Pardo Rodeio Fest promovido pela cidade de São José do Rio Pardo, que estava previsto para acontecer a partir do dia 8 de maio, sempre com a presença de vários artistas famosos, foi cancelado pela empresa MP Produções, que alegou inviabilidade comercial e operacional, devido à baixa adesão dos patrocinadores e venda de espaços. O prefeito de São José foi avisado em cima da hora e disse que a festa estava cancelada pois a prefeitura não iria colocar recursos públicos no evento. O acontecimento acende um alerta para cidades que estão buscando realizar suas festas somente com a participação das empresas e sem envolver dinheiro público, como é o caso da Festa da Batata e a Eapic de São João da Boa Vista.

Nasceu filho do vereador Gustavo

O vereador Gustavo Bueno comemorou junto com a esposa Pamela Gabrielly o nascimento de Jorge, primeiro filho do casal. Na última sessão de câmara o vereador disse que todo o acompanhamento e o parto foram realizados junto ao SUS de São João da Boa Vista.

Vereadores tem microfones cortados

A Câmara Municipal voltou a ser palco de discussões e acusações entre seus membros.

Os momentos mais tensos aconteceram durante a discussão do pedido de prorrogação da CEI do SAE, envolvendo os vereadores Ratinho x Felipe Gadiani e Fernando Corretor x Gustavo Bueno.

Palavras como incompetente, mentiroso, frases como “você tem de levantar cedo pra trabalhar”, fez os ânimos subirem alguns graus e obrigou o presidente Maicon a cortar os microfones dos vereadores até que a conversa tomasse um rumo mais civilizado.

Mais política que técnica

O que levou os vereadores a não concederem a prorrogação de mais 90 dias para a conclusão da CEI, certamente foi uma ação mais política que técnica. Vários vereadores estão agastados com a atuação do vereador Gustavo Bueno, que na opinião deles, não somaria para a união da Câmara Municipal.

Ironia do destino

Enquanto como diretor do Departamento de Planejamento em São João da Boa Vista o ex-prefeito Amarildo Duzi Moraes tem como uma das prioridades a Revisão do Plano Diretor do município vizinho, em Vagem Grande do Sul a revisão do plano diretor local, que teve início na segunda gestão de Amarildo, passou pelo seu governo e jaz nas gavetas da administração municipal.