Gustavo Tabet conquista ouro e sobe a 2° no ranking paulista

O atleta vargengrandense Gustavo Slootemaker Tabet conquistou a medalha de ouro na divisão especial do Open Ajinomoto de Judô, realizado no sábado, dia 25, na cidade de Mauá, no ABC paulista. Com o resultado, Gustavo subiu no ranking da Federação Paulista de Judô e se tornou o segundo melhor atleta do estado de São Paulo em sua categoria.

O Open Ajinomoto é uma das maiores competições do calendário estadual de judô, reunindo mais de 1.600 atletas de diversas regiões do estado. O evento contempla as categorias Sub 13, Sub 15, Cadete e Sênior na divisão especial, e os pontos conquistados nas disputas contam para o ranking da Federação Paulista de Judô, tornando cada combate estrategicamente relevante para os competidores.

Reconhecido pela organização e pela qualidade técnica das disputas, o torneio é considerado um dos mais importantes do cenário paulista e contribui para o desenvolvimento da modalidade no estado.