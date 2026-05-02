Programa Vida Ativa promove exercícios gratuitos para a população

O Departamento de Esportes e Lazer da Prefeitura de Vargem Grande do Sul realiza semanalmente atividades físicas ao ar livre e abertas a toda a população, com destaque para o público de 60 anos ou mais. As ações fazem parte do programa Vida Ativa, iniciativa que busca promover saúde, integração social e hábitos saudáveis na comunidade.

As atividades são conduzidas por professores do Departamento de Esportes e Lazer, sob coordenação do diretor André Leone, e acontecem em dois pontos da cidade ao longo da semana. Às terças e quintas-feiras, os exercícios são realizados no Campo do Cruzeirinho, a partir das 7h30. Às sextas-feiras, a programação acontece no Campo da Vargeana, com início às 8h.

Entre os benefícios proporcionados pela prática regular de exercícios físicos estão a melhoria da circulação, o fortalecimento muscular, o aumento da disposição e a redução do estresse. Além das atividades semanais, o programa também promove caminhadas em datas especiais ao longo do ano, ampliando as oportunidades de participação da comunidade.

O Departamento de Ação Social também integra as ações, com a participação do grupo do Centro de Convivência do Idoso (CCI) em todas as atividades. De acordo com a prefeitura, a parceria reforça o caráter inclusivo do programa, que une esporte, saúde e convívio social em um único espaço.