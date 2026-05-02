Sub-20 do Raio/DEL perde, mas segue firme na Liga Paulista

A equipe Sub 20 do Raio/Departamento de Esportes e Lazer de Vargem Grande do Sul enfrentou uma pesada derrota na última sexta-feira, 25 de abril, em confronto realizado em Lençóis Paulista, contra o time da casa. O adversário, finalista da última edição da Liga Paulista de Futsal, impôs o placar de 11 a 1 e mostrou o alto nível técnico que o credenciou à final da competição estadual.

Mesmo diante das dificuldades, a equipe vargengrandense não se entregou e lutou até o fim. O único gol do time foi marcado por Vinícius Junio, demonstrando a entrega e a determinação do grupo mesmo em um confronto adverso.

Apesar do resultado, o Raio/DEL segue na segunda colocação do grupo no torneio da Liga Paulista de Futsal. A escalação da equipe contou com os goleiros João Vítor e Matheus Araújo. Na linha jogaram Ari Ribeiro, Arthur Piton, Binha, Fabrício Linos, Gabriel Lourenço, João Fernando, Kayque Linos, Luiz Gustavo, Mateus Serafim, Otávio Leandrini, Pedro Faconi, Raykonne Silva e Vinícius Junio.

A equipe entra agora na reta final da primeira fase, com dois jogos restantes antes das eliminatórias. O desafio seguinte foi em casa, no feriado do Dia do Trabalho. Na sexta-feira, dia 1º de maio, o Sub 20 recebeu o ACEF, de Artur Nogueira, no Centro Educacional Esportivo José Cortez, em partida válida pela sétima rodada da competição. O resultado desta partida, a Gazeta publicará em sua próxima edição.