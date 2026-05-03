Encerramento da Festa Padre Donizetti reúne multidão

A 1ª Festa em Honra ao Padre Donizetti Tavares de Lima foi encerrada no domingo, dia 26, em Vargem Grande do Sul, após dois finais de semana consecutivos de programação religiosa e cultural. O evento, realizado na Vila Santa Terezinha, no terreno da antiga Cerâmica Delta, reuniu milhares de pessoas ao longo dos dias e foi marcado pela forte participação popular e pelo caráter familiar.

O último dia contou com apresentação da cantora Joanna e uma programação religiosa intensa. Às 16h, foi celebrada missa na Igreja Nossa Senhora Aparecida, seguida de procissão até o recinto da festa, onde ocorreram as apresentações musicais. A celebração também teve participação de artistas convidados e grupos locais, integrando fé e cultura no encerramento.

A festa teve início na sexta-feira, dia 17, e, ao longo de sua realização, ofereceu entrada gratuita, praça de alimentação, parque de diversões e shows, atraindo público de Vargem Grande do Sul e de toda a região. A proposta inicial, segundo os organizadores, era realizar um evento de menor porte, mas a adesão de voluntários, patrocinadores e da comunidade fez com que a festa ganhasse dimensão maior.

Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, padre Agnaldo José destacou a importância da primeira edição e o envolvimento da comunidade. “Nós tivemos a primeira festa Padre Donizetti, aqui em Vargem e foi uma experiência muito valiosa para nós, padres aqui da paróquia Nossa Senhora Aparecida e Paróquia Santa Luzia, contando com o apoio de tanta gente, todas as nossas equipes trabalhando com muita alegria, e a festa superou as nossas expectativas, porque em princípio ia ser uma festa um pouco menor, mas durante a organização ela foi ganhando corpo, foram aparecendo pessoas dispostas a colaborar, a patrocinar também os eventos, então ela foi ganhando uma força muito grande. E surpreendeu a todos, de modo especial muitas famílias participaram, me emocionou muito ver uma mãe com o bebê amamentando na festa. Um lugar de muita segurança, onde a família estava presente, e também acolhemos pessoas de toda a região aqui de Vargem Grande do Sul”, comentou.

Relatos de fé

O padre também ressaltou os relatos vivenciados durante a programação religiosa. “Tivemos muitas pessoas durante o período da festa e também nas homenagens que fizemos aqui na igreja de Nossa Senhora Aparecida e na capela Sagrado Coração de Jesus, para onde foram trasladados os pais do padre Donizetti. Muitos testemunhos de graças, de bênçãos, de milagres, de acolhida que o padre Donizetti fez para as pessoas. São fatos assim que marcaram muito o coração dos padres e daqueles que estavam presentes na festa também. Poder ouvir o povo de Vargem que teve contato com o padre Donizetti é de uma riqueza muito grande”, se emocionou.

Durante os dias de programação, também foram realizadas homenagens religiosas na Igreja Nossa Senhora Aparecida e na Capela Sagrado Coração de Jesus, onde estão os túmulos dos pais do padre Donizetti. Um dos momentos mais significativos ocorreu no dia 25 de abril, quando o bispo diocesano, Dom Eugênio Barbosa Martins, presidiu a missa do Bom Pastor às 16h. Após a celebração, houve caminhada até o Cemitério da Saudade, onde foram abençoados os túmulos de Tristão Tavares de Lima e Francisca Cândida Tavares de Lima, pais do Beato, além da capela que passou a ficar aberta para visitação.

O domingo de encerramento também contou com missas às 7h e às 9h, além da celebração final às 16h conduzida pelos padres Paulo Sérgio Gil e Agnaldo José. Após a missa, houve coroação de Nossa Senhora e procissão com as imagens de Padre Donizetti, Nossa Senhora Aparecida e Santa Filomena até o local da festa, onde ocorreram apresentações musicais, incluindo show sertanejo com artistas da região.

Festa para toda a família

Um dos organizadores do evento, o empresário José Luiz Morandin, também destacou o resultado da festa e a participação popular. “Conversando e ouvindo comentários de muitas pessoas, eu acho que posso afirmar que a Primeira Festa Padre Donizetti foi um grande sucesso. Tivemos a presença, a participação de um grande número de pessoas de Vargem Grande e da região. O evento foi criando no seu decorrer, uma identidade própria muito bonita de ‘festa da família’ com a presença de muitas crianças, jovens, pais, idosos, enfim participação da família”, pontuou.

Ele também ressaltou que o objetivo inicial foi alcançado. “Quando, juntamente com o Padre Paulo e o Padre Agnaldo, organizamos e planejamos o evento, a proposta era exatamente como ocorreu e ficamos muito felizes em termos conseguido alcançar este resultado com esta grande participação das famílias na festa”, ressaltou Zé Luiz.

O empresário enfatizou ainda o trabalho coletivo para a realização do evento. “O que marcou muito também nesta festa foi a alegria e o comprometimento dos voluntários da Paróquia Nossa Senhora Aparecida e outras, que trabalharam firme em todos os setores e também os integrantes do Rotary Club local, que abraçaram a causa. Contribuiu muito também para o sucesso a dedicação dos trabalhadores em geral e em particular quero destacar os que trabalham comigo no dia a dia que sem dúvida, vestiram a camisa”, enfatizou.

Ele também destacou o apoio institucional e a estrutura oferecida. “Em relação à prefeitura, enfatizamos que o apoio do prefeito Celso Ribeiro foi fundamental, porque nada acontece sem a participação efetiva do prefeito nestes eventos. O vice-prefeito Guilherme e o diretor de Cultura, Lucas Buzato, e equipe também deram a contribuição necessária para a realização do evento. Tudo deu certo”, disse.

A festa também celebrou os 117 anos da chegada do Padre Donizetti a Vargem Grande do Sul, em 1909, quando celebrou sua primeira missa na cidade. A homenagem reforçou a importância histórica e religiosa do sacerdote, cuja devoção segue crescendo entre os fiéis.

Ao final, a organização informou que fará uma avaliação geral do evento, com a intenção de realizar uma segunda edição em 2027, mantendo a proposta de valorização da fé, da história local e da convivência entre as famílias.

Fotos: Reportagem