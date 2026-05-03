Em Itobi vacina da dengue começa a ser aplicada

A vacina da dengue começou a ser disponibilizada em Itobi, e está sendo realizada na UBS Alcibíades Pires na sala de vacina, de segunda a sexta-feira, das 7h00 às 19h00. A vacinação tem o foco nos grupos prioritários como trabalhadores da saúde que atuam em estabelecimentos públicos e privados, e a população de 59 anos de idade.

A importância da vacina, é que a imunização ajuda a reduzir os casos graves e as complicações da dengue no organismo.