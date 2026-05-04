Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu Rosa de Lourdes Barbosa Cabral, aos 72 anos de idade, no dia 25 de abril. Residia na Cohab I; deixou o marido José Cabral; os filhos Tatiene, Alexandre e Marcelo; noras; genro; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 26, no Cemitério da Saudade.
Faleceu Ana Carolina Gomes, aos 24 anos de idade, no dia 27 de abril. Residia no Residencial Colina; deixou os pais Mariza de Oliveira e João Batista Mafra Gomes; o padrasto Rafael; o marido Elias; os filhos Davi e Mariza. Seu sepultamento foi realizado no dia 27, no Cemitério Parque das Acácias.
Faleceu Maria Gracia Pavani, a avó Gracia, aos 97 anos de idade, no dia 27 de abril. Residia no Sítio Cachoeirinha; deixou os filhos João, Luiz, Nenê, Tuta, Sueli, Edson, Edna, Edval e Simoni; noras; genros; netos; bisnetos e tataranetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 27, no Cemitério Parque das Acácias.
Faleceu Reinaldo de Andrade, aos 59 anos de idade, no dia 27 de abril. Reinaldo era filho de Clarice Piconi de Andrade e Osmar de Andrade ambos já falecidos. Reinaldo deixou a esposa Maria Beatriz de Andrade; os filhos Marcos Aurélio de Andrade e Aiquinis Caroline de Andrade Muniz; e as irmãs Rosângela, Roseli, Roselena. Seu sepultamento foi realizado no dia 28, no Cemitério da Saudade.
Faleceu Luiz Carlos do Prado, aos 52 anos de idade, no dia 28 de abril. Era filho de Terezinha de Jesus Molina Prado; deixou os filhos Igor e Luiz Henrique; netos e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 29, no Cemitério da Saudade.
Faleceu Lúcia Helena Pereira Coutinho, a Lúcia Costureira, aos 64 anos de idade, no dia 29 de abril. Residia no Jardim Pacaembu; era viúva de José Pereira Coutinho; deixou os filhos Leandro e Gustavo; noras; netos e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 29, no Cemitério Parque das Acácias.
Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelo WhatsApp (19) 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.
Falecimentos em Itobi
Faleceu Sebastião Bento da Silva, aos 93 anos de idade, no dia 24 de abril. Deixou a esposa Maria Pereira da Silva; os filhos Aparecido, José Luiz, Sandra, Patrícia e Ana Paula; noras; genros; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 25 de abril, no Cemitério Municipal de Itobi.
Faleceu André Luiz Martins, aos 46 anos de idade, no dia 25 de abril. Deixou a mãe Vita de Lourdes Martins; os filhos Marieli, Isaac e Rodrigo; era também pai de Miguel – já falecido; deixou os irmãos Sérgio, Elaine e Adriana; e cunhados. Seu sepultamento foi realizado no dia 26, no Cemitério Municipal de Itobi.
Faleceu Paulo Henrique Rebellato Violin, aos 31 anos de idade, no dia 29 de abril. Residia em Itobi; deixou os pais Isabel Cristina Rebellato e Paulo César Violin; a esposa Tatiane Aparecida Barbosa Violin; o filho Joaquim Augusto e as irmãs Ana Paula e Isabela. Seu sepultamento foi realizado no dia 30, no Cemitério Municipal de São José do Rio Pardo.