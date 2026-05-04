Chegada do padre Celestino C. Garcia há 80 anos

Mario Poggio

Em 26 de abril de 1946, o bispo de Ribeirão Preto, Dom Manoel Silveira D’Elboux, nomeou o padre Celestino C. Garcia, vigário de nossa terra, que veio transferido de Santa Rosa, e tomou posse em nossa Paróquia no dia 5 de maio de 1946.

A cidade foi acordada com repiques de sino e espoucar de foguetes.

Logo às 7h00, a “Corporação Musical Sete de Setembro” começou a tocar e às 8h00, o padre Celestino C. Garcia chegou acompanhado do padre Antônio David, de São João da Boa Vista.

Os vigários receberam os cumprimentos das autoridades locais e diretores das Associações Religiosas, e foram conduzidos à Casa Paroquial, sob salva de palmas da população.

Na chegada à Casa Paroquial, houve a saudação pelo senhor Alcino Alves Rosa.

Após, seguiram até a Igreja, acompanhados pela “Banda Sete de Setembro”, para a sua posse, que foi dada pelo padre Antônio David.

Por sua vez, as Associações Religiosas ofereceram almoço, no qual tomaram parte as autoridades locais, ocasião em que o padre Celestino recebeu os cumprimentos de todos os fiéis.

À noite, na Igreja Matriz foi cantado o hino cristão de louvor e ação de graças “TE DEUM LAUDAMUS” (“A TI, DEUS, LOUVAMOS”), que é entoado tradicionalmente em momentos solenes.