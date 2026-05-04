Campanha do Agasalho mobiliza Vargem Grande do Sul

Com a aproximação das temperaturas mais baixas, Vargem Grande do Sul já se prepara para mais uma grande corrente de solidariedade. A Campanha do Agasalho 2026 teve início no último dia 20 de abril e deve beneficiar mais de 600 famílias do município durante os meses de maio e junho.

A ação tem como objetivo arrecadar agasalhos, roupas em boas condições de uso e cobertores para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade durante o inverno. A campanha ganhou ainda mais força com o lançamento da iniciativa realizada anualmente pela EPTV São Carlos, reunindo representantes de diversas cidades da região em uma mobilização voltada ao fortalecimento da arrecadação.

Representando Vargem Grande do Sul, estiveram presentes a primeira-dama Micaela Garcia Ribeiro e a diretora do Departamento de Ação Social e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Eva Vilma da Silva Rodrigues. No dia 23 de maio, acontece o “Dia D” da Campanha do Agasalho, com uma grande mobilização regional entre os municípios participantes.

Em Vargem Grande do Sul, também será realizado o Drive Thru Solidário, na Praça da Igreja Matriz de Sant’Ana, facilitando a entrega das doações. A primeira-dama Micaela Garcia Ribeiro fez um apelo à população para que participe da campanha. “Separe suas roupas de inverno, marque o Dia D no calendário e participe”, destacou.

A diretora Eva também reforçou a importância da adesão popular e informou os principais pontos de arrecadação no município. “Participem da Campanha do Agasalho. Os pontos de arrecadação serão na sede do Fundo Social, localizada na Rua Sete de Setembro, nº 300, na Guarda Civil Municipal, na Biblioteca Municipal e nas escolas municipais”, afirmou.

Além de incentivar a solidariedade, a campanha também promove a participação das crianças: nas escolas, cada peça de roupa doada vale um cupom para o sorteio de brindes oferecidos pelo comércio local. A campanha é uma realização do Fundo Social de Solidariedade, com apoio do Departamento de Ação Social, Guarda Civil Municipal, Fundo Social de São Paulo e EPTV. “Fazer o bem faz bem.”

Humanitária e Casa Dom Bosco reforçam pedido por doações

Além da campanha regional, entidades assistenciais de Vargem Grande do Sul também reforçam o pedido de ajuda da população neste período de baixas temperaturas. A Gazeta de Vargem Grande conversou com representantes de instituições que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade e que necessitam de doações específicas.

A coordenadora da Sociedade Humanitária de Vargem Grande, irmã Elizabeth Célia Leandro, destacou a importância das doações e informou que a entidade está recebendo mantas e roupas de moletom nos tamanhos G, GG e XG para atender a demanda atual. As doações podem ser entregues na Praça Nossa Senhora Aparecida, 183, no Centro.

Já a coordenadora da Associação Beneficente Dom Bosco, Milene Aparecida Martins Strazza, afirmou que todas as doações são bem-vindas, mas no momento a maior necessidade é por roupas infantis para menina nos tamanhos 7 e 12 e para menino nos tamanhos 1 e 12. Quem quiser colaborar pode levar as doações até a Rua Silva Jardim, 956, no Jardim Pacaembu.