Gente e Fatos

Mauro Paiva faz 98 anos

Em Campinas, Mauro Elias de Paiva, completa 98 anos neste domingo, dia 3, quando recebe os parabéns de sua família, em especial dos filhos Bernadete, Mauro, Mariângela e Márcia, da nora Ana, do genro Paulo, de seus 9 netos e 11 bisnetos

Pedro completa 6 anos

O casal Maria Amália Tatoni Benini e César Benini está ultimando os preparativos para a comemoração do aniversário de 6 anos do filho Pedro, nesta segunda-feira, dia 4. Na semana seguinte, dia 12, Maria Amália Tatoni Benini dá um tempinho na correria do trabalho como professora, psicopedagoga e neuropsicopedagoga para receber os cumprimentos pela mudança de idade

Solange Sbardellini

A arquiteta e urbanista Solange A. Sbardellini, aniversariou sexta-feira, 1º de maio, quando recebeu os cumprimentos das filhas Elisa e Mariana, do marido Marcelo, dos familiares e de seus amigos