Gente e Fatos

Em Campinas, Mauro Elias de Paiva, completa 98 anos neste domingo, dia 3, quando recebe os parabéns de sua família, em especial dos filhos Bernadete, Mauro, Mariângela e Márcia, da nora Ana, do genro Paulo, de seus 9 netos e 11 bisnetos
Pedro completa 6 anos
O casal Maria Amália Tatoni Benini e César Benini está ultimando os preparativos para a comemoração do aniversário de 6 anos do filho Pedro, nesta segunda-feira, dia 4. Na semana seguinte, dia 12, Maria Amália Tatoni Benini dá um tempinho na correria do trabalho como professora, psicopedagoga e neuropsicopedagoga para receber os cumprimentos pela mudança de idade
Solange Sbardellini
A arquiteta e urbanista Solange A. Sbardellini, aniversariou sexta-feira, 1º de maio, quando recebeu os cumprimentos das filhas Elisa e Mariana, do marido Marcelo, dos familiares e de seus amigos
Mauro Paiva faz 98 anosEm Campinas, Mauro Elias de Paiva, completa 98 anos neste domingo, dia 3, quando recebe os parabéns de sua família, em especial dos filhos Bernadete, Mauro, Mariângela e Márcia, da nora Ana, do genro Paulo,...
Com a aproximação das temperaturas mais baixas, Vargem Grande do Sul já se prepara para mais uma grande corrente de solidariedade. A Campanha do Agasalho 2026 teve início no último dia 20 de abril e deve beneficiar mais de...
Mario PoggioEm 26 de abril de 1946, o bispo de Ribeirão Preto, Dom Manoel Silveira D’Elboux, nomeou o padre Celestino C. Garcia, vigário de nossa terra, que veio transferido de Santa Rosa, e tomou posse em nossa Paróquia no...
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