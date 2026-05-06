Comércio de Vargem aposta em alta nas vendas do Dia das Mães

A semana que antecede o Dia das Mães, celebrado no próximo domingo, dia 10 de maio, deve movimentar intensamente o comércio varejista de Vargem Grande do Sul. Considerada a segunda melhor data do ano para as vendas, atrás apenas do Natal, o período entre 4 e 9 de maio gera expectativa positiva entre lojistas da cidade, que apostam em promoções, variedade de produtos e condições facilitadas de pagamento para atrair consumidores.

O otimismo do comércio vargengrandense com as vendas desta data é justificado. Dados da pesquisa “Dia das Mães 2026” divulgados na quarta-feira, dia 29, pela Agência Sebrae de Notícias apontam um aumento na intenção de consumo, com 57% dos consumidores planejando gastar mais neste ano em comparação com 2025. O estudo do Sebrae-SP mostra que os consumidores pretendem comprar, em média, 2,5 presentes em estabelecimentos considerados pequenos negócios, com um gasto médio estimado em R$ 250,00.

A pesquisa mostrou ainda que os itens mais procurados neste ano são cosméticos, perfumes, cremes e hidratantes (51%), seguidos por vestuário, como roupas, calçados e bolsas (50%), flores (39%) e chocolates (38%). Além dos 57% que pretendem gastar mais com relação a 2025, outros 24% devem manter o nível de despesas, enquanto 18% afirmam que gastarão menos e 1% não realizou compras na data em 2025.

O estudo mostrou também que o preço segue como principal fator de decisão (69%), seguido por ofertas e promoções (48%) e produtos diferenciados (37%). Por fim, 47% dos consumidores afirmam que pretendem comprar todos os presentes em lojas físicas, enquanto 26% devem priorizar o presencial na maior parte das aquisições. Por outro lado, 28% planejam realizar pelo menos metade das compras pela internet.

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