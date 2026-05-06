ACI reforça importância de prestigiar o comércio local

Com a aproximação do Dia das Mães, o comércio de Vargem Grande do Sul se prepara para um período de maior movimentação e expectativas positivas nas vendas. De acordo com a Associação Comercial e Industrial (ACI) de Vargem Grande do Sul, a data representa um dos momentos mais importantes do primeiro semestre para os lojistas locais, ficando atrás apenas do Natal em volume de vendas. O período é marcado pelo aumento na procura por presentes, especialmente nos setores de vestuário, calçados, perfumaria, joias, flores e eletrônicos.

A entidade destaca que, além de impulsionar as vendas, o Dia das Mães tem um papel fundamental no fortalecimento do comércio local. “É uma data que movimenta praticamente todos os segmentos, gera oportunidades e contribui diretamente para o giro da economia da cidade”, ressaltou o empresário Marcelo Terra, presidente da ACI de Vargem Grande do Sul.

Neste ano, a expectativa é de crescimento nas vendas, impulsionado principalmente por consumidores com maior intenção de compra e pelas estratégias adotadas pelos comerciantes, como promoções, atendimento diferenciado e campanhas especiais para atrair os consumidores.

Outro ponto importante destacado pela ACI é a valorização do comércio local. A entidade reforça a importância de os consumidores priorizarem as compras na própria cidade, contribuindo para a geração de empregos e o fortalecimento da economia regional.

“O Dia das Mães vai além do aspecto comercial. É uma data carregada de significado emocional, e o comércio local está preparado para oferecer opções que atendam todos os perfis de consumidores, com qualidade, variedade e bom atendimento”, completou Marcelo. Com isso, a expectativa é de um período positivo para os comerciantes de Vargem Grande do Sul, consolidando a data como um dos principais motores de vendas do ano.

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