Lojistas estão otimistas com movimento nesta semana

À frente da Loja São Jorge, Marina Carmineti, de 33 anos, demonstra confiança para esta semana que antecede o Dia das Mães de 2026. A loja, tradicional no município, tem mais de 40 anos de atuação e espera repetir ou até superar o desempenho registrado em 2025. Segundo ela, no ano passado os consumidores mantiveram a compra de presentes para as mães, mas optaram por itens de menor valor. “As pessoas não deixaram de comprar, mas reduziram o valor de custo dos produtos. Para não deixar passar em branco, vendemos muitos chinelinhos e sandalinhas”, relatou.

Mesmo com a redução no ticket médio, Marina afirma que as vendas foram satisfatórias. Para este ano, a expectativa é de pelo menos igualar os resultados anteriores. Entre os produtos mais procurados para a data estão rasteirinhas, blusas e calçados da linha conforto, especialmente marcas como Flex e Modare. Ela também reforça o convite aos clientes e destaca a preocupação da loja em oferecer facilidades. “Sabemos que hoje a situação financeira não está fácil, mas nossa loja terá sempre uma solução para os nossos clientes”, afirmou. A Loja São Jorge fica na Praça Cap. João Pinto Fontão, Centro.

Na Fábrica de Óculos, a expectativa também é positiva. A gerente Edilaine Vieira de Souza, de 30 anos, destaca que a unidade de Vargem Grande do Sul completa quatro anos, enquanto o Grupo Paris, responsável pela rede, já atua há 30 anos no mercado. Segundo ela, o Dia das Mães costuma impulsionar principalmente as vendas de óculos de sol e de grau, que frequentemente são escolhidos como presente pelos filhos.

Fotos: Arquivo Pessoal

Edilaine acredita que 2026 será melhor do que 2025, impulsionado pelo desempenho positivo registrado neste mês em comparação com o mesmo período do ano passado. Além disso, a loja deve lançar promoções especiais para a data. “O nosso marketing sempre libera no começo do mês, mas sempre tem promoções muito boas para o Dia das Mães. Pode ser comprar um óculos de grau e ganhar um de sol, ou desconto no segundo óculos de sol”, explicou. A Fábrica de Óculos está localizada na Rua do Comércio, Centro.

Outra empresária otimista é Thaciana Porfírio, de 38 anos, proprietária da Linda Bijoux, loja com 19 anos de atuação em Vargem Grande do Sul e 10 anos em São João da Boa Vista. Para ela, o Dia das Mães é parte de uma estratégia comercial contínua. “Não penso no Dia das Mães como um único dia de vendas. Trabalhamos com ações o ano todo e isso é o que mantém os clientes sempre ativos”, afirmou.

Entre os itens mais procurados para a data na loja estão bolsas, maquiagens e acessórios, com opções para diferentes estilos. Apesar de considerar 2026 um dos anos mais desafiadores para o comércio, principalmente diante da concorrência das vendas online, Thaciana afirma que investiu mais em ações promocionais neste mês. Uma das campanhas prevê que clientes que realizarem compras acima de R$ 150,00 ganhem um relógio como brinde. “Meu investimento este ano está mais alto e planejamos ações atrativas para esse mês, então acredito que será sucesso”, disse. A loja que também fica localizada na Rua do Comércio de Vargem Grande, espera atrair ainda mais clientes nesta semana, afirma Thaciana.

Com promoções, variedade de presentes e facilidades de pagamento, os comerciantes de Vargem Grande do Sul apostam no apelo emocional da data para impulsionar as vendas e aquecer a economia local nos próximos dias.