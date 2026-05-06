Editorial: Presentear com propósito e valorizar quem está perto

O Dia das Mães é, antes de tudo, uma data de afeto. Mas é também um dos momentos mais importantes do calendário econômico do país e, em cidades como Vargem Grande do Sul, uma oportunidade concreta de fazer a diferença na vida de quem faz parte da mesma comunidade. Quando o consumidor escolhe onde comprar, ele não está apenas adquirindo um produto. Está decidindo para onde vai o seu dinheiro e quem será beneficiado por essa escolha.

O comércio de Vargem Grande do Sul sustenta empregos, mantém famílias e financia a economia da cidade. Cada compra feita em uma loja do centro ou dos bairros do município, em vez de em um grande marketplace digital, representa salários pagos aqui, impostos recolhidos aqui e sonhos realizados aqui. Os comerciantes de Vargem Grande do Sul investem no município, participam da vida comunitária e enfrentam desafios reais, como a crescente concorrência das vendas online, com criatividade, promoções e atendimento personalizado. Ignorar isso é abrir mão de uma parte do que faz a cidade funcionar.

Longe de se fechar os olhos para o mundo digital ou de negar as transformações do consumo. É também um exercício de se viver em comunidade. De entender que conveniência tem um custo que nem sempre aparece no boleto. Todo dia, quando uma loja da cidade abre suas portas, movimenta a engrenagem da economia local, com os empregos que gera, como os tributos que paga, com as compras que faz para o seu dia a dia.

O apelo emocional do Dia das Mães é poderoso. E é exatamente por isso que ele merece ser vivido de forma plena, com presença, com escolha consciente, com o calor humano que só o comércio local pode oferecer. Entrar em uma loja, ser atendido pelo nome, receber uma sugestão personalizada, encontrar exatamente o que se procurava: essa experiência não se encontra em um clique. Ela é construída por pessoas que conhecem seus clientes e se importam com eles.

Neste Dia das Mães, além da homenagem que um filho pode fazer ao presentear sua mãe, há também a possibilidade de uma contribuição concreta à comunidade: comprar no comércio local, usar prestadores de serviço de Vargem, valorizar quem faz parte do mesmo chão. O presente que aquece o coração pode ser também aquele que fortalece a cidade. E isso nenhum algoritmo é capaz de entregar.