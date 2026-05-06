Painel: Tentativa de golpe

Solidariedade

A remoção sumária e injustificável da página do Facebook da Gazeta de Vargem Grande pela Meta já foi alvo de uma ação extrajudicial por parte da Gazeta, que agora aguarda o posicionamento da gigante das redes sociais. O caso também se mostrou uma oportunidade de defesa do jornalismo responsável, que é praticado por este jornal há mais de 44 anos. Tanto que um órgão concorrente, o Portal da Cidade – Vargem Grande do Sul, publicou essa semana um editorial ressaltando que apesar da concorrência, se coloca de maneira solidária à Gazeta, pedindo o restabelecimento da página do jornal, lembrando da importância histórica da Gazeta e da necessidade do município contar com veículos de comunicação sérios e com compromisso com a informação. A Gazeta de Vargem Grande agradece a equipe do Portal Cidade pelo apoio e solidariedade.

Tentativa de golpe

Nesta última semana, vários moradores de Vargem Grande do Sul receberam uma mensagem no Whatsapp do ex-prefeito José Carlos Rossi, no mínimo fora do comum. Após uma breve saudação, a pessoa utilizando o contato do ex-prefeito pedia dinheiro, claramente se tratando de um golpe usando o contato do ex-prefeito. A tentativa de golpe de estelionatários usando indevidamente os dados do ex-prefeito foi rapidamente denunciada em grupos de redes sociais que debatem a cidade no Facebook.

Tribuna livre

O uso da Tribuna da Câmara por parte da população foi alvo de polêmica no início desta semana, após a divulgação de que havia uma proposta para limitar o tempo de fala e restringir o acesso a esse espaço apenas a pessoas que fazem parte de grupos específicos. Tão rápido essa proposta deu entrada no sistema do Legislativo, ela foi retirada.

Cerceamento

A resolução foi encarada – justificadamente – como tentativa de cercear o acesso do público à Tribuna. A professora Lucila Garcia, última pessoa a usar a Tribuna, expôs a proposta de alteração em suas redes sociais e vereadores contrários à medida também foram a público. A população não ficou calada e usou as redes sociais para criticar a resolução.

Erro técnico

A iniciativa então foi retirada do sistema e o posicionamento oficial do Legislativo apontou erro administrativo ao inserir a resolução no sistema. Apesar da justificativa da Câmara, o caso seguiu rendendo desconfiança por parte de muita gente, que não pareceu convencida que tudo não passou de um equívoco e que seguiu manifestando seu descontentamento em redes sociais. O episódio serve, no mínimo, para mostrar que a população está atenta e que não irá aceitar facilmente medidas semelhantes.