Colidiu o carro: o que fazer na hora e como o seguro pode te salvar neste momento*

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Acidentes de trânsito fazem parte da realidade de qualquer motorista e podem acontecer mesmo com toda a atenção no dia a dia. Nessas horas, o nervosismo é comum, mas saber como agir pode evitar problemas maiores e garantir que tudo seja resolvido da melhor forma possível.

Ao se envolver em uma colisão, o primeiro passo é manter a calma e verificar se há feridos. Caso alguém precise de atendimento, o socorro deve ser acionado imediatamente. Não havendo vítimas, é importante sinalizar o local para evitar novos acidentes e, na sequência, registrar a situação com fotos dos veículos, da via e dos danos causados.

Também é fundamental, sempre que possível, coletar os dados dos envolvidos, como nome, telefone e informações do veículo. A troca de informações facilita o processo e evita complicações futuras. Em muitos casos, o boletim de ocorrência também é necessário, principalmente quando há desacordo entre as partes ou danos mais significativos.

Além disso, um ponto essencial que muitos motoristas esquecem é entrar em contato com sua corretora de seguros o quanto antes para comunicar o ocorrido. Esse primeiro aviso é importante para dar início ao processo de atendimento e orientação.

É nesse momento que o seguro automóvel faz toda a diferença. Com a cobertura adequada, o segurado conta com suporte completo, inclui assistência 24 horas, acionamento de guincho e táxi, orientação sobre os próximos passos e abertura do sinistro. A corretora atua como intermediadora, direcionando o cliente e acionando os serviços necessários de forma rápida e eficiente.

Sem o seguro, o motorista pode enfrentar altos custos com reparos, além de lidar sozinho com negociações e possíveis complicações legais. Já com o seguro, todo o processo se torna mais seguro, organizado e com respaldo especializado.

Por isso, mais do que ter um seguro, é fundamental contar com uma corretora comprometida e com atendimento ágil. A Aporé Corretora de Seguros atua há mais de 25 anos no mercado, oferecendo suporte completo aos seus clientes, inclusive em momentos de emergência. Com atendimento próximo e eficiente, a equipe está sempre pronta para orientar, acionar assistências e garantir que o segurado tenha o suporte necessário quando mais precisa. Em situações como essa, também é importante revisar periodicamente suas coberturas para ter a certeza de que está realmente protegido.