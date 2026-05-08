Bazar do Gavi é neste sábado

Por
Gazeta
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Neste sábado tem Bazar do Gavi

O Grupo de Apoio à Vida (GAVI), realizará mais um bazar, neste sábado, dia 9 de maio. O bazar acontecerá das 7h30 às 15h00, e será realizado no prédio do Gavi, que fica na rua Major Corrêa, nº 112, no Centro.

Foto: Divulgação

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