Bazar do Gavi é neste sábado

O Grupo de Apoio à Vida (GAVI), realizará mais um bazar, neste sábado, dia 9 de maio. O bazar acontecerá das 7h30 às 15h00, e será realizado no prédio do Gavi, que fica na rua Major Corrêa, nº 112, no Centro.
O Campeonato Veteranos 2026 de futebol teve início e já contou com duas rodadas, com jogos aos domingos. O torneio conta com 10 equipes como os vargengrandenses Ajax FC, Liverpool, Cohab FC, Máster Vargem e Sambaí.com e os convidados...
No último sábado, dia 2 de maio, a equipe cadete feminina de handebol, do Departamento de Esportes e Lazer da prefeitura de Vargem Grande do Sul esteve em Franca, para mais uma rodada da Liga de Handebol do Interior.
Enfrentando...
Uma mulher foi presa em flagrante na manhã desta quinta-feira, dia 7, por maus-tratos a animais no Jardim Santa Maria II, em São Sebastião da Grama. A ação contou com atuação da Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar.
Segundo...
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