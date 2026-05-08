Jita Kyoei de Judô realiza tradicional torneio interno

O Projeto Social Jita Kyoei de Judô realizou no último sábado, dia 2, seu XX Torneio Interno de Judô. “Uma verdadeira festa do judô em Vargem Grande do Sul”, descreveu o sensei Marco Aurélio Lodi, responsável pelo projeto.

O evento aconteceu no ginásio Poliesportivo Ricardo do Patrocínio Rodrigues, na Vila Santa Terezinha, e reuniu crianças e atletas de todos os núcleos do projeto. “Foram cerca de 200 atletas, vivendo um dia de muita alegria, integração, troca de experiências e fortalecimento das amizades e da coragem dentro e fora do tatame”, comentou o sensei. Todos os participantes receberam medalhas, celebrando não apenas resultados, mas principalmente a participação e o espírito do judô.

Solidariedade

O evento também teve caráter solidário, com arrecadação de doações. “Também temos um grande motivo de orgulho: arrecadamos 90 litros de leite, que foram destinados à Sociedade Humanitária de Vargem Grande do Sul, reforçando que nosso trabalho vai além do esporte e contribui com a sociedade ao nosso redor”, informou Marco.

“Nosso muito obrigado à prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul e ao Departamento de Esportes de Vargem Grande do Sul, ao prefeito Celso Ribeiro e ao diretor de esportes André Leone pelo apoio fundamental. Agradecimento especial também à Comissão de Eventos do Judô Jita Kyoei e a todos os professores que mantêm viva a chama do projeto em cada polo”, enalteceu o sensei.

Ele parabenizou os professores Evandro Gomes, o Babbaloo, Celso Maran, João de Souza, Guilherme Daud, Hélder Noronha, ao monitor Rovilson de Carvalho Júnior e ao fotógrafo da equipe, Victor Gabriel Fogarolli. “Seguimos com a certeza de que estamos no caminho certo, fazendo a Associação Jita Kyoei de Judô Kodokan crescer todos os dias”, finalizou.