Raio tem rodada de altos e baixos na Liga Paulista de Futsal

As equipes de base do Raio/Departamento de Esportes e Lazer da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul disputaram quatro partidas pela terceira rodada da Copa da Liga Paulista de Futsal no último sábado, dia 2, no Centro Educacional Esportivo (CEE) José Cortez, em Vargem Grande do Sul. O adversário em todas as categorias foi o Brutos Futsal, de Limeira. O dia terminou com uma derrota dura na categoria Sub 11, tropeços no Sub 13 e no Sub 15, e uma vitória convincente no Sub-17, que garante a equipe na liderança do grupo.

Sub 11

Na categoria Sub 11, o Raio/DEL Vargem foi superado pelo Brutos por 7 a 1. O único gol vargengrandense foi marcado por Carlos Alberto Tonetti, o Betinho. A escalação contou com os goleiros Arthur Serafim e Miguel Oliveira, e a linha formada por Victor Kauã, Bernardo Gindro, Bryan Valverde, João Pedro Barbosa, Micaely Martins, Davi Rezende, Luís Gustavo Viana, Luís Miguel Galharde, Miguel do Prado, Miguel de Mello, Carlos Alberto Tonetti e Gabriel João.

A equipe é orientada pelos técnicos José Robson Linos, o Binho, Leonardo Ribeiro e Claiton Josué de Mello. A próxima partida da categoria está marcada para este sábado, dia 9 de maio, em Hortolândia, às 15h.

Sub 13

No Sub 13, o Raio/DEL Vargem também saiu derrotado, desta vez por 3 a 0, sem conseguir balançar as redes. Defenderam as cores do time os goleiros Gabriel Chiamenti e Nicolas Borsatto. Na linha, atuaram Davi Juliari, Italo Nagliati, Breno Bortoluzzi, Pedro Catalano, Arthur Vogado, Maicon Marcelino, Pedro Leopoldo, Miguel Mancini, Henrique Marçal, Heitor Picinato, Nicollas Locatelli, João Pedro Russo e Rafael Ruiz.

O grupo técnico teve Binho, Leonardo Ribeiro e Claiton Josué de Mello. O próximo compromisso da categoria será também em Hortolândia, neste sábado, dia 9 de maio, às 15h.

Sub 15

O Sub 15 repetiu o placar do Sub 13 e perdeu para o Brutos por 3 a 0. O goleiro Paulo Buscaratti defendeu o gol do Raio/DEL Vargem, enquanto a linha foi composta por João Vitor de Resende Luti, Leonardo Loiola, Enzo Fagundes, Pedro Luan, Lucas Marrique, João Pedro Passoni, Luís Felipe Cunha, Theo do Prado e Alexandre Ruiz.

Assim como as outras categorias, a equipe tem no comando Binho, Leonardo Ribeiro e Claiton Josué de Mello e enfrenta seu próximo adversário em Hortolândia, neste sábado, dia 9 de maio, às 15h.

Sub 17

O melhor resultado do dia veio no Sub 17, que goleou o Brutos por 5 a 2 e confirmou a classificação antecipada para os playoffs — com uma rodada ainda a disputar. A equipe se mantém na liderança do grupo e chega à fase decisiva em boa forma.

Os gols foram marcados por Mateus Serafim, autor de dois tentos, e mais um cada de Vitor Chanchencow, vice-artilheiro da competição, Mateus Lemes e Breno Caixeta também marcaram. Os goleiros Enzo Zucolau e João Vitor Prado protegeram o gol vargengrandense. A linha contou com Mateus Lemes, Bruno Leopoldo, Mateus Serafim, Gabriel Lima, Fabricio Linos, Vitor Chanchencow, Cristopher, João Pedro Darozzi, Breno Caixeta, Pedro Couto e Thiago Madruga.

O time é treinado por Binho, Leonardo Ribeiro e Claiton Josué de Mello. A última partida antes dos playoffs será neste sábado, dia 9 de maio, em Hortolândia, às 15h.

Fotos: Raio/DEL Vargem