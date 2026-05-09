Mulher é presa por maus-tratos a animais em Grama

Uma mulher foi presa em flagrante na manhã desta quinta-feira, dia 7, por maus-tratos a animais no Jardim Santa Maria II, em São Sebastião da Grama. A ação contou com atuação da Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar.

Segundo reportagem do Portal Rio Pardo, a equipe coordenada pelo delegado Davi Basílio recebeu uma denúncia informando que dois cães estariam vivendo em situação de maus-tratos em uma residência do bairro.

Os policiais seguiram até o imóvel acompanhados por uma médica veterinária e, após autorização da filha da moradora, realizaram a entrada para averiguação. No quintal da residência, os dois animais foram localizados e avaliados pela profissional. Um dos cães apresentava extrema magreza e sinais severos de desnutrição, enquanto o outro estava com uma das patas fraturadas.

Durante a avaliação, a veterinária constatou que uma das cadelas estava em estado grave, apresentando evidentes sinais de maus-tratos. Diante da situação, os investigadores localizaram a responsável pelo animal em seu local de trabalho. Conforme informado pela Polícia Civil, a mulher confirmou ser a tutora da cadela desnutrida e admitiu que não havia buscado atendimento veterinário para o animal.

Ela recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhada ao pronto-socorro para exame cautelar. Posteriormente, foi conduzida à Delegacia de Polícia, onde foram adotadas as medidas cabíveis. Na sequência, a mulher foi recolhida à Cadeia Pública, permanecendo à disposição da Justiça e aguardando audiência de custódia.

Os cães foram resgatados pelo Centro de Zoonoses de São Sebastião da Grama, onde passarão por atendimento e cuidados veterinários.