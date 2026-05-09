Handebol feminino enfrentou forte time de Franca no último sábado

No último sábado, dia 2 de maio, a equipe cadete feminina de handebol, do Departamento de Esportes e Lazer da prefeitura de Vargem Grande do Sul esteve em Franca, para mais uma rodada da Liga de Handebol do Interior.

Enfrentando as donas da casa, uma equipe muito forte fisicamente, as meninas vargengrandenses iniciaram bem a partida, igualando as ações no jogo e suportando bem a pressão adversária. De acordo com o treinador Juliano Garcia, nos últimos 10 minutos da primeira etapa, uma expulsão atrapalhou, em muito, a equipe vargengrandense.

“A equipe acabou perdendo qualidade defensiva e expondo a goleira no jogo. O segundo tempo seguiu a sequência do final da primeira etapa, com uma defesa mais frágil, veio a derrota por 31 a 10. A segunda derrota da equipe na competição em cinco jogos” comentou Juliano.

O próximo compromisso das meninas é um difícil confronto contra Indaiatuba, ainda invicta na competição, no dia 31 de maio.