Campeonato de Veteranos já teve início em Vargem

Por
Gazeta
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Máster Vargem tem uma vitória e uma derrota no torneio

O Campeonato Veteranos 2026 de futebol teve início e já contou com duas rodadas, com jogos aos domingos. O torneio conta com 10 equipes como os vargengrandenses Ajax FC, Liverpool, Cohab FC, Máster Vargem e Sambaí.com e os convidados Cacondense FC e Veteranos Boca Júniors, de Caconde; Cruzeirinho FC, de São João da Boa Vista, Califórnia e Máster Prata, de Águas da Prata.
De acordo com o diretor de Esportes e Lazer da prefeitura de Vargem Grande do Sul, André Leone, as partidas são realizadas no Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana, e também no campo de futebol do Centro Educacional Esportivo (CEE) José Cortez, na Vila Santana. São duas partidas em cada estádio, sendo as primeiras às 8h e as segundas às 10h.
Na primeira rodada, disputada no dia 26 de abril, o Máster Vargem venceu o Cohab FC por 2 a 0. O Sambaí, campeão do torneio em 2025, empatou em 0 a 0 com o Califórnia FC. O Cruzeirinho fez 3 a 2 no Veteranos Boca Júniors e o Máster Prata ganhou por 1 a 0 do Ajax.
No dia 3 de maio, último domingo, foi disputada a segunda rodada, com quatro partidas. O jogo entre cacondense FC e Ajax FC terminou empatado em 1 a 1. Mesmo placar da partida entre Máster Prata e Cruzeirinho. Já o Sambaí goleou o Liverpool por 8 a 2 e o Califórnia venceu o Máster Vargem por 2 a 1.
Neste domingo, dia 10, não haverá rodada, em razão do Dia das Mães.

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