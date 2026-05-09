Suspeito é detido por agressão à companheira em Itobi

Um homem foi preso na noite da quinta-feira, dia 7, acusado de violência doméstica em Itobi, poucas horas após ter sido detido em uma ocorrência envolvendo porte de drogas em São José do Rio Pardo.

Segundo informações divulgadas pelo Portal Rio Pardo, o indivíduo havia sido detido anteriormente durante uma ação policial relacionada a entorpecentes. Após o registro da ocorrência, ele acabou sendo liberado. Horas depois, já em sua residência em Itobi, equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender uma denúncia de violência doméstica.

No local, os policiais constataram a agressão contra a companheira do suspeito. Diante da situação, foi dada voz de prisão ao homem, que foi encaminhado ao plantão policial para as providências da Polícia Judiciária. O indivíduo permaneceu preso e à disposição da Justiça.