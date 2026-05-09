Em Casa Branca, homem foi preso pela polícia

A Polícia Civil de Casa Branca prendeu em flagrante um homem por receptação na tarde de segunda-feira, dia 4, na região central da cidade.

Durante investigação, policiais localizaram em uma residência na Rua Florinda de Souza um ventilador e dois aparelhos de som com registro de furto.

Segundo a polícia, os objetos teriam sido levados ao local pelo suspeito, que alegou ter recebido os itens como pagamento por um serviço. O homem foi localizado, não apresentou justificativa sobre a origem dos produtos e acabou preso em flagrante.

Após exame de corpo de delito, ele foi encaminhado à delegacia e posteriormente recolhido à Cadeia Pública, onde permanece à disposição da Justiça.