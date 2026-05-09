Motorista perde controle de carreta carregada com batatas

Por
Gazeta
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Carreta acabou caindo em um barranco às margens da rodovia. Foto: De Olho em São José

Uma carreta carregada com batatas se envolveu em um acidente na noite da última terça-feira, dia 5, na Rodovia SP-344, altura do km 265, entre os municípios de São Sebastião da Grama e Divinolândia.
Segundo informações do Portal Rio Pardo, o acidente aconteceu por volta das 22h15, quando o motorista teria passado mal enquanto dirigia. Ele perdeu o controle da direção e o veículo acabou caindo em um barranco às margens da rodovia.
Ainda de acordo com relatos, por pouco a carreta não atingiu ciclistas que passavam pelo local no momento do acidente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e esteve no local para prestar socorro e atendimento à ocorrência.
As causas do acidente deverão ser investigadas pelas autoridades competentes.

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