Motorista perde controle de carreta carregada com batatas

Uma carreta carregada com batatas se envolveu em um acidente na noite da última terça-feira, dia 5, na Rodovia SP-344, altura do km 265, entre os municípios de São Sebastião da Grama e Divinolândia.

Segundo informações do Portal Rio Pardo, o acidente aconteceu por volta das 22h15, quando o motorista teria passado mal enquanto dirigia. Ele perdeu o controle da direção e o veículo acabou caindo em um barranco às margens da rodovia.

Ainda de acordo com relatos, por pouco a carreta não atingiu ciclistas que passavam pelo local no momento do acidente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e esteve no local para prestar socorro e atendimento à ocorrência.

As causas do acidente deverão ser investigadas pelas autoridades competentes.