Uma carreta carregada com batatas se envolveu em um acidente na noite da última terça-feira, dia 5, na Rodovia SP-344, altura do km 265, entre os municípios de São Sebastião da Grama e Divinolândia.
Segundo informações do Portal Rio Pardo, o acidente aconteceu por volta das 22h15, quando o motorista teria passado mal enquanto dirigia. Ele perdeu o controle da direção e o veículo acabou caindo em um barranco às margens da rodovia.
Ainda de acordo com relatos, por pouco a carreta não atingiu ciclistas que passavam pelo local no momento do acidente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e esteve no local para prestar socorro e atendimento à ocorrência.
As causas do acidente deverão ser investigadas pelas autoridades competentes.
Motorista perde controle de carreta carregada com batatas
Uma carreta carregada com batatas se envolveu em um acidente na noite da última terça-feira, dia 5, na Rodovia SP-344, altura do km 265, entre os municípios de São Sebastião da Grama e Divinolândia.