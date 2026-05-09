Morador é preso por embriaguez após causar acidente

Um homem foi preso por embriaguez ao volante na madrugada deste sábado, dia 3, após se envolver em um acidente de trânsito na região central de Vargem Grande do Sul.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada via Copom por volta das 00h14 para atender uma ocorrência de colisão sem vítimas. No local, os policiais constataram que o motorista havia colidido contra dois veículos que estavam estacionados na via.

Segundo relato do próprio condutor aos policiais, ele teria adormecido ao volante momentos antes do acidente. Durante a abordagem, os policiais perceberam sinais visíveis de embriaguez, como odor etílico e fala desconexa. O motorista recusou-se a realizar o teste do bafômetro, bem como o exame de sangue.

Diante da situação, os policiais deram voz de prisão ao indivíduo, que foi encaminhado ao plantão policial. O veículo também foi apreendido por ausência de condutor habilitado.

A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante. Foi arbitrada fiança, porém o valor não foi pago, permanecendo o homem preso à disposição da Justiça.