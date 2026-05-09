Homem é preso por violência doméstica no Jardim Bela Vista

Na noite de 2 de maio, por volta das 18h48, a Polícia Militar prendeu um homem por violência doméstica no Jardim Bela Vista, em Vargem Grande do Sul.

De acordo com informações da corporação, a equipe foi acionada via Copom para atendimento da ocorrência. No local, os policiais realizaram contato com as partes envolvidas, que relataram os fatos. Segundo a PM, o autor apresentava comportamento bastante exaltado, sendo necessária a intervenção policial para controlar a situação.

Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão em flagrante ao indivíduo. Ainda conforme o registro policial, foi necessário o uso de algemas devido ao fundado receio de fuga. As partes foram encaminhadas ao pronto atendimento para realização de exames cautelares e, posteriormente, apresentadas no Plantão Policial.

A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante, permanecendo o homem à disposição da Justiça.