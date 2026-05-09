Tentou jogar drogas fora, mas foi pego pela polícia

A Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas na noite de sexta-feira, 1º de maio, no Jardim São Cristóvão, em Vargem Grande do Sul.

Segundo informações da corporação, a ocorrência foi registrada por volta das 21h41, durante patrulhamento pela Rua Ivan Ventura. Os policiais abordaram um condutor após visualizarem o momento em que ele dispensou um objeto pela janela do veículo.

Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito. No entanto, ele admitiu aos policiais que o objeto dispensado era entorpecente. A equipe localizou o material e constatou que se tratava de uma porção de maconha.

Na vistoria realizada no veículo, os policiais encontraram mais drogas, um aparelho celular e a quantia de R$ 1.045,00 em dinheiro.

Questionado pela equipe, o indivíduo informou que havia outros entorpecentes em sua residência. Com autorização de um responsável, os policiais realizaram diligência no imóvel, onde localizaram novas porções de drogas, incluindo maconha e uma substância conhecida como “dry”, além de utensílios utilizados no tráfico.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante ao suspeito, que foi encaminhado ao Pronto Atendimento e posteriormente apresentado no Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde permaneceu preso à disposição do Judiciário.