Comunidade Católica celebra Dia das Mães em Vargem

As paróquias da igreja católica de Vargem Grande do Sul celebram missas em ação de graças pelo Dia das Mães neste domingo, dia 10 de maio.

A programação contempla diferentes horários para que os fiéis possam participar ao longo do dia ao lado de suas famílias.



Na Paróquia Santa Luzia e São João Paulo II, as missas serão celebradas às 7h, às 9h e às 19h, todas na Igreja Matriz de Santa Luzia. A Paróquia de Nossa Senhora Aparecida também terá três celebrações, nos horários das 7h, das 9h e das 18h, na Igreja Matriz de Nossa Senhora Aparecida.



Na igreja matriz de Sant’Ana, os fiéis poderão participar das missas das 7h, das 9h e das 19h. Já na região da Paróquia de Santo Antônio, a programação começa mais cedo, com missa às 6h30 na igreja de Santa Cecília, seguida de celebrações às 9h e às 19h na Igreja Santo Antônio. Na Igreja São Joaquim, as missas acontecem às 7h, às 9h e às 19h.