Mãe – Opção pela Família

Mario Poggio Junior

Há um grande filme denominado “Momento de Decisão”, onde a bailarina clássica principal tem que tomar uma decisão, “assumir o papel ou gerar o filho”.

Ela escolhe ser Mãe e abre mão do papel principal!

Assim são as genitoras, têm que tomar decisões que interromperão sua carreira para bem criar os filhos, em um mundo cada dia mais difícil de passar bons valores.



Mamãe poderia ter sido uma grande crítica teatral, de televisão ou de cinema, dada sua fenomenal sensibilidade, no que certamente seria apoiada por papai, que também somente almejava a felicidade da família.

Outra opção seria ter estudado, cursado o magistério em outras cidades, e feito carreira como professora, ainda mais que teve seu talento reconhecido por um dos maiores educadores de nossa terra, professor Henrique de Brito Novaes.



Mestre Novaes a selecionou para professora substituta do Grupo Escolar Benjamin Bastos, nos anos “1940”, pela sua grande cultura, apesar de somente ter estudado até o primário, vez que somente em 1950 houve a instalação do Ginásio Estadual.



Mas, preferiu ser Mãe e ensinou valores a seus filhos, tais como a importância do estudo; o valor do trabalho; e a necessidade de se fazer o bem (durante os quatro anos que estudamos no Grupo Escolar Benjamin Bastos, sempre levamos dois lanches, um para saborear e outro para um estudante carente).