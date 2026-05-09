Dia das Mães

O segundo domingo de maio
é dedicado às mães.
Espera-se que nesta data os filhos agradeçam a elas o dom da Vida.
Todo ano fico me perguntando qual seria o melhor meio de agradá-las.
Lembrei-me, então, do livro “As cinco linguagens do Amor” de Gary Chapman, que aconselha cinco formas de conseguir isso:
1. Palavras de afirmação;
2. Tempo de qualidade;
3. Presentes;
4. Atos de Serviço e
5. Toque físico.
Para tanto, o presente basta ser uma flor, porém acompanhada de palavras bem amorosas.
O abraço, ao entregá-la, é fundamental. Assim como ficar ao lado dela, um tempo em que lhe dê toda atenção e carinho.
E faltou o conselho de praticar atos de serviço.
Pensando nisso, que tal oferecer-se para lavar as louças acumuladas na pia e tantas outras tarefas que inundam a vida das mães?
Na minha casa, nesse ano, recebi uma oferta dum serviço vital: meu filho fará a minha Declaração do Imposto de Renda.
Que muitas mães tenham um dia maravilhoso.
Grande abraço.
Maria Rosa Campos de Andrade – Maio de 2026