Entre o trabalho e o lar, a força silenciosa das mães

No Brasil, ser mãe e trabalhar fora continua sendo um desafio diário para a maioria das mulheres. Uma pesquisa realizada pelo Infojobs em 2024 revelou que 83% das mulheres vivenciam a dupla jornada de trabalho, acumulando as atividades profissionais com afazeres domésticos e os cuidados com filhos e familiares idosos, por exemplo. Do total, 45% afirmaram não contar com rede de apoio ou com a ajuda de parceiros para dividir essas responsabilidades.



A maternidade em si também pesa na vida profissional. Na mesma pesquisa, 86% das mulheres avaliaram que o tema da licença-maternidade é visto de forma negativa no mercado de trabalho. Entre as mães ouvidas pelo estudo, 74% disseram que já deixaram ou pelo menos cogitaram deixar o emprego para cuidar dos filhos, e 43% relataram ter sofrido algum tipo de preconceito durante ou após a gestação.



Em Vargem Grande do Sul, mães que são profissionais liberais, empresárias, enfermeiras e professoras repetem, no cotidiano, a mesma equação que o país inteiro conhece: conciliar carreira, filhos, casa e, muitas vezes, o cuidado com outros familiares. É sobre essas mulheres que esta reportagem especial da Gazeta de Vargem Grande fala, para reconhecer o papel essencial que desempenham na comunidade e para ouvir delas próprias como conciliam carreira e maternidade.

Jovem empreendedora concilia maternidade e trabalho no comércio

A chegada da bebê foi o momento mais transformador na vida de Laura Jane Paina de Andrade, de 21 anos, empreendedora no ramo de roupas e acessórios. Mãe de Antonella, de 6 meses, ela conta que a rotina, antes centrada em prazos e horários do comércio, passou a girar em torno de cuidados, carinho e novos aprendizados. Segundo ela, a percepção de tempo mudou, tornando os dias mais intensos e, ao mesmo tempo, mais significativos.



Nesse período, Laura vive uma fase de adaptação. Nos primeiros meses, precisou se afastar para se dedicar exclusivamente à filha, mas afirma que continua acompanhando o comércio de perto. Ainda sem uma data definida para retorno pleno, ela planeja retomar as atividades de forma gradual, respeitando o tempo de desenvolvimento da bebê e buscando equilíbrio entre as duas responsabilidades.



A empreendedora destaca que pretende contar com o apoio da família quando voltar à rotina de trabalho. Nesse processo, a mãe de Laura tem sido fundamental no início dessa nova fase, oferecendo suporte no cuidado com a criança. Para ela, essa rede de apoio é essencial para conseguir conciliar as demandas do comércio com as necessidades da filha.

Entre as principais preocupações, Laura cita a busca por manter a qualidade da atenção dedicada à bebê sem deixar de cumprir as responsabilidades profissionais. Ela também relata o desafio de lidar com o cansaço físico e emocional, além da dificuldade em aprender a pedir ajuda sem sentir culpa. Em alguns momentos, afirma que já questionou suas prioridades, mas optou por um caminho de equilíbrio entre maternidade e carreira.

Apesar dos desafios, ela diz que o que a motiva é perceber que sua própria mãe também passou pela experiência de conciliar maternidade e trabalho, o que hoje lhe serve de referência. Laura afirma sentir orgulho por conseguir lidar com as duas frentes e reforça que, mesmo em meio às dificuldades do dia a dia, está aprendendo a se adaptar a essa nova realidade.

“É uma fase intensa, desafiadora e extraordinária”, resume. Para ela, a maternidade tem ensinado paciência, força e flexibilidade, enquanto o trabalho reforça sua identidade além do papel de mãe. Laura afirma que as duas jornadas se completam e fazem parte de quem ela é hoje.