2º Festival de Natação de Grama aconteceu na quinta

Por
Gazeta
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Festival de natação reuniu diversos participantes. Foto: Prefeitura Municipal de Grama

Organizado pelo Departamento de Esportes de Grama, o 2 º Festival de Natação na piscina do Complexo, foi realizado na última quinta-feira, dia 6.
O festival contou com a presença do atleta de paranatação, Lucas Mascarin Brandi, que inspirou o público, mostrando a importância da superação e do esporte na vida das pessoas.
O evento tem como incentivo à prática esportiva desde cedo, promover hábitos saudáveis e disciplinares, principalmente a natação que é um dos esportes mais completos e contribuem para o fortalecimento muscular, melhoria da progressão motora e desenvolvimento da capacidade respiratória. Ao final do festival, todos os participantes receberam medalhas.

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