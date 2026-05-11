2º Festival de Natação de Grama aconteceu na quinta

Organizado pelo Departamento de Esportes de Grama, o 2 º Festival de Natação na piscina do Complexo, foi realizado na última quinta-feira, dia 6.

O festival contou com a presença do atleta de paranatação, Lucas Mascarin Brandi, que inspirou o público, mostrando a importância da superação e do esporte na vida das pessoas.

O evento tem como incentivo à prática esportiva desde cedo, promover hábitos saudáveis e disciplinares, principalmente a natação que é um dos esportes mais completos e contribuem para o fortalecimento muscular, melhoria da progressão motora e desenvolvimento da capacidade respiratória. Ao final do festival, todos os participantes receberam medalhas.