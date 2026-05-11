7ª Via Crucis une fé e solidariedade na madrugada de 1º de maio

A 7ª edição da Via Crucis de Vargem Grande do Sul, realizada na madrugada do dia 1º de maio, superou todas as expectativas e reuniu cerca de 1.200 a 1.300 participantes, entre caminhantes, ciclistas e peregrinos do Caminho da Fé, segundo os organizadores. O evento também arrecadou 311 quilos de alimentos, destinados à Casa Dom Bosco, à Humanitária e à Irmã Dulce.

Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, Veronica Argento Galbier, integrante da comissão organizadora desde a formação do grupo e madrinha da 6ª estação, destacou a emoção de ver a cidade abraçando a iniciativa. “Superar as expectativas é gratificante, mas ver a alegria de quem compareceu foi o que tornou esta caminhada verdadeiramente excepcional. Tivemos um público recorde, o que prova que a nossa cidade abraçou a ideia. Superamos o que esperávamos não apenas em números, mas em energia e participação. Só temos a agradecer a cada pessoa que caminhou conosco”, afirmou.

Segundo Veronica, a caminhada deste ano foi marcada por momentos de profunda fé e emoção. “Esta edição foi memorável por unir a tradição da nossa cidade com momentos de fé profunda. Ficamos honrados com a presença da Dona Márcia Iared, nossa antiga diretora de Cultura, que sempre tanto fez pelo nosso município. Ao mesmo tempo, nos emocionamos com histórias de renovação, como a da mãe que caminhou com seu bebê para agradecer por uma cura”, relatou.

Ela também ressaltou o caráter solidário da caminhada e o papel social desempenhado pela comissão organizadora. “Atualmente, a comissão participa ativamente de dois grandes eventos: a Festa do Milho e está caminhada do dia primeiro de maio. São eventos que já fazem parte da identidade do nosso grupo e que nos permitem realizar esse trabalho social tão bonito”, destacou.

Veronica fez questão de enfatizar o empenho dos voluntários envolvidos na realização da Via Crucis. “É preciso destacar que nada disso teria acontecido sem o trabalho incansável dos membros da nossa comissão. São trabalhadores que doam seu tempo e esforço com um amor gigante por Vargem Grande do Sul. O sucesso dessa caminhada é, antes de tudo, o resultado da união e da competência desse grupo”, disse.

Ela encerrou reforçando a importância do trabalho coletivo. “A gente vê os mil e trezentos caminhando, mas o que sustenta cada passo deles é o trabalho silencioso e dedicado da nossa comissão”, observou.

Fotos: Reportagem