Em Itobi, obras de infraestrutura seguem em andamento

As obras de infraestrutura seguem em Itobi. O prefeito Joaquim Maranata destacou em suas redes sociais o objetivo de transformar a cidade e convidou autoridades locais e moradores para acompanharem de perto o andamento dos serviços, com agendamento prévio, reforçando a importância da fiscalização do Legislativo no processo. “O apoio do Legislativo tem sido fundamental para o progresso da nossa cidade”, disse o prefeito.

Na área urbana, as melhorias abrangem o recapeamento de vias, a ampliação da creche municipal e a construção da Escola Modelo. Os trabalhos seguem cronograma previamente estabelecido e representam investimentos significativos na estrutura da cidade para os próximos anos, conforme ressaltou Maranata.

Na zona rural, o mutirão de recuperação de estradas tem sido descrito como histórico pela administração municipal. Após a conclusão dos reparos em trechos como Serra, Cafundó e a divisa com o município de São Sebastião da Grama, as máquinas estão agora concentradas nas regiões das fazendas Figueira, Paracatu e Miachom.

Entre as obras previstas está ainda a reconstrução da ponte intermunicipal que liga Itobi a Vargem Grande do Sul, intervenção que deve beneficiar moradores e produtores rurais dos dois municípios.