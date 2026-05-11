Colecionadores já trocam figurinhas do álbum da Copa 2026

Desde o começo de abril, quando a Panini deu início à pré-venda on-line dos álbuns de figurinhas da Copa do Mundo de 2026, os grupos de troca de cromos de Vargem Grande do Sul, em atividade desde a Copa do Mundo do Catar de 2022, já começaram a se articular. Porém, no dia 1º de Maio, com o lançamento oficial as conversas esquentaram e nesta semana, com a chegada dos primeiros pacotes na cidade, os colecionadores já puderam colar as primeiras figurinhas e fazer as primeiras trocas.

Tão logo os primeiros álbuns começaram a chegar, os colecionadores já organizaram pontos de troca. E para este ano, será preciso ter estratégia e aproveitar as mesas e eventos de troca de cromos para não gastar muito dinheiro ao completar o álbum, afinal a Copa 2026, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá, passou de 32 seleções para 48 times neste ano.

Além de mais seleções participantes, há também inovações nos álbuns neste ano, que conta com quatro versões (brochura, capa dura, capa dura ouro e capa dura prata), com preços que vão de R$ 24,90 na edição brochura até R$ 359,90 na versão premium. Os pacotes custam R$ 7 e trazem sete figurinhas cada e cada álbum tem espaço para colar 980 cromos.

Gastos de mais de R$ 1 mil

A revista Exame publicou reportagem sobre quanto os colecionadores deverão gastar em média para completar os álbuns. A reportagem trouxe entrevista com o professor Gilcione Nonato Costa, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Segundo ele, à medida que o álbum se aproxima do fim, a chance de comprar pacotes com figurinhas já repetidas aumenta, o que obriga o colecionador a adquirir muito mais unidades para conseguir as últimas que faltam. Por isso, trocar figurinhas é fundamental para não gastar tanto dinheiro.

Pelo valor dos pacotes, cada figurinha custa R$ 1. Como o álbum tem 980 cromos, o gasto seria de R$ 980 apenas com os pacotes. Somando o álbum mais barato, o valor mínimo chega a R$ 1.004,90. Mas quem já tentou completar um álbum sabe que é virtualmente impossível não tirar absolutamente nenhuma figurinha repetida.

De acordo com o professor, se o colecionador decide contar apenas com a sorte, sem promover nenhuma troca de cromos, o gasto para completar os 980 cromos pode chegar a R$ 7,3 mil. “Mas, caso essa pessoa tenha sorte, poderia gastar R$ 5 mil ou R$ 6 mil, e caso não tenha muita sorte, poderia gastar R$ 8 mil ou R$ 9 mil”, disse o professor.

Importância dos grupos de troca

Ainda de acordo com o professor, quando entram as trocas, o valor cai de forma relevante. Em um grupo de 10 pessoas, cada participante gastaria, em média, cerca de R$ 630 com figurinhas repetidas, além dos R$ 980 necessários para completar o álbum, o que resultaria num custo de cerca de R$ 1,6 mil.

Já com um grupo de troca maior, o custo se aproxima ainda mais do mínimo teórico, segundo o professor da UFMG. Em uma rede com cerca de 100 pessoas trocando figurinhas, o gasto com repetidas pode cair para algo em torno de R$ 1,04 mil. Já na etapa final, ele recomenda aos colecionadores a recorrerem à compra direta com o fabricante. Segundo o professor, mesmo com preço unitário mais alto, a tática pode evitar gastos adicionais com deslocamento e tempo dedicado às trocas.