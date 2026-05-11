Cyberdragons vence e se classifica para mundial nos EUA

Começando a temporada 2026 de campeonatos, a equipe de robótica Cyberdragons, do Colégio Vitória, participou da primeira etapa nacional da RoboRAVE, campeonato internacional de robótica que aconteceu na cidade de Campinas, no dia 2 de maio.

A RoboRAVE reúne crianças e adolescentes em desafios que colocam à prova criatividade, raciocínio lógico e trabalho em equipe por meio da tecnologia. O torneio foi uma etapa nacional única da competição internacional, focada em promover o ensino STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, na sigla em inglês).

Entre as modalidades estão o Sumô de Robôs, com disputas estratégicas entre duas equipes; o Robô Alpinista, voltado à superação de obstáculos; o Empreendedor, focado na criação e apresentação de projetos inovadores; e o Seguidor de Linha, que exige precisão na programação e alto desempenho técnico.

Na modalidade Empreendedor, a equipe Cyberdragons desenvolveu um protótipo de robô escavadeira que procura por pessoas soterradas por deslizamentos, facilitando o resgate das autoridades e escavando o local, conquistando assim o prêmio de “Conceito Inovador”.

A equipe competiu em um total de 7 modalidades e categorias diferentes, conseguindo conquistar o primeiro lugar Empreendedor: Conceito Inovador, o primeiro lugar a-MAZE-ing (labirinto), primeiro lugar Robô Alpinista e primeiro lugar Seguidor de Linha (Nível Middle). O grupo também, ficou com o segundo lugar Seguidor de Linha (Nível High) e no Sumô Lego (Nível Middle), além da terceira colocação no Sumô Lego (Nível High).

Presente em mais de 20 países como China, Alemanha, Japão, México, Índia e Turquia, a RoboRAVE integra um circuito mundial de robótica educacional que aproxima jovens das áreas de inovação e das profissões ligadas à tecnologia. Em meio a tantas conquistas, a equipe garantiu a classificação para o mundial 2027 que acontecerá na cidade de Houston, nos Estados Unidos.

Fotos: Divulgação/Cyberdragons