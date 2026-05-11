Vacinação contra febre amarela é reforçada em Vargem

Com a confirmação de seis casos de febre amarela no estado de São Paulo, autoridades de saúde intensificam o alerta sobre a importância de manter a vacinação em dia. A Secretaria de Estado da Saúde reforça que a imunização é a medida mais eficaz para prevenir a doença e evitar quadros graves, sendo recomendada desde 2019 para toda a população paulista.

A orientação também se estende a quem pretende viajar para áreas com risco de transmissão, devendo receber a vacina com pelo menos dez dias de antecedência para garantir a proteção adequada. De acordo com o Departamento Municipal de Saúde, a dose está disponível gratuitamente nas Salas de Vacinação da cidade, e a recomendação é que cada pessoa verifique sua situação vacinal antes de qualquer deslocamento.

Em Vargem Grande do Sul, o município acompanha as diretrizes estaduais e mantém ações contínuas de vacinação. Em entrevista ao jornal Gazeta de Vargem Grande, a coordenadora de Vigilância em Saúde, Kátia de Cássia Faustino de Souza, falou sobre a imunização em Vargem. “O município continua realizando as vacinas, que fazem parte do calendário vacinal infantil e adulto. Assim como no Estado de São Paulo, Vargem tem realizado intensificações e buscas de não vacinados, onde alcançamos resultados satisfatórios, e continuamos avançando para buscar os que ainda faltam se vacinar”, afirmou.

De acordo com a coordenadora, não houve registro de casos suspeitos ou confirmados de febre amarela na cidade em 2026. A vacina da febre amarela deve ser iniciada aos 9 meses, com reforço aos 4 anos. A partir de 5 anos se não tiver tomado nenhuma dose, deve ser feita uma dose única. A idade recomendada é de até 59 anos, acima de 60 anos deve haver avaliação e recomendação médica. Para viajantes, recomenda-se vacinar pelo menos 10 dias antes da viagem para áreas de risco.

Locais

Em Vargem, a vacina contra a febre amarela está disponível nas três salas de vacina do município: Sala de Vacina Laura Peixoto das 7h às 16h30, no antigo Centro de Saúde; Sala de vacina da UBS Dr. Edward Gabrioli das 8h às 16h, na Vila Polar e Sala de vacina da UBS Dr. Natalino Lopes Aliende, das 7h às 16h, no Jardim Dolores.

Outras campanhas de vacinação seguem em andamento

Paralelamente, seguem em andamento outras campanhas de imunização. A vacina da Influenza está disponível nas três salas de vacina do município e em todas as unidades de saúde para o público-alvo, com campanha vigente até 30 de maio. A vacina VSR, contra a bronquiolite, está disponível também nas salas de vacina para gestantes a partir de 28 semanas, bebês prematuros nascidos com idade gestacional de até 36 semanas e 6 dias e crianças de até 23 meses com comorbidades específicas, como cardiopatia congênita, broncodisplasia pulmonar, imunocomprometimento grave, Síndrome de Down, fibrose cística, doenças neuromusculares e anomalias congênitas das vias aéreas.

Já a vacina da dengue está disponível nas três salas de vacina do município para adolescentes de 10 a 14 anos, com duas doses e intervalo de três meses entre elas, além de profissionais de saúde e também para pessoas de 59 anos, com dose única.