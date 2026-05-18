Prefeitura envia à Câmara lista de obras em andamento em Vargem

A prefeitura de Vargem Grande do Sul encaminhou à Câmara Municipal o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2027, publicado no Diário Oficial do município na última quinta-feira, dia 7 de maio. Entre as informações prestadas ao Legislativo, a administração municipal relacionou nove obras que se encontram em andamento no exercício de 2026 e com previsão de conclusão ainda neste ano.

Na área da saúde, constam a construção de salas de fisioterapia junto ao Posto de Saúde Dr. Edward Gabrioli, na Vila Polar, e a construção de uma Unidade Básica de Saúde de Porte 1 no Conjunto Habitacional Antônio Carril Filho. Na educação, está prevista a construção de uma creche na Avenida Ney Fernandes Bolonha, 340, no Conjunto Habitacional Antônio Ribeiro Filho, a Cohab 6, em parceria com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo.

O documento também aponta investimentos em infraestrutura urbana. Entre eles, a execução de pavimentação asfáltica e microdrenagem no prolongamento da Avenida Osvaldo Honório Pereira até a Avenida Ney Fernandes Bolonha, também no Conjunto Habitacional Antônio Ribeiro Filho. Outra obra listada é a construção de base de concreto para reservatório metálico nos bairros Jardim Bela Vista e Jardim Santa Marta.

No setor de saneamento, consta a contratação de empresa especializada para a substituição de redes antigas de ferro fundido ou cimento amianto por redes em PEAD, utilizando método não destrutivo, nos bairros Vila Polar e Vila Santa Terezinha. Já para o abastecimento de água, estão previstas a construção de dois lagos para reservação de água bruta – um antes e outro depois da Barragem Eduino Sbardellini. A lista se encerra com a construção de uma praça no Jardim Novo Mundo.

O projeto foi assinado pela diretora de Obras, Luciana Morandin Gambaroto Garcia, em 27 de abril, e segue o rito legal de encaminhamento ao Legislativo para apreciação. A LDO estabelece as metas e prioridades da administração municipal para o exercício seguinte, orientando a elaboração da Lei Orçamentária Anual.