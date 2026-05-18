Academia Cia do Corpo cresce com foco em qualidade e gestão

“Uma academia vai muito além de equipamentos, ela precisa ser um espaço acolhedor, com acompanhamento de verdade e resultados.”

A Gazeta de Vargem Grande conversou com a empresária Gisele Sati, proprietária da Academia Cia do Corpo, que detalhou sua trajetória e o desenvolvimento da academia desde a fundação, em 2009. Segundo ela, o trabalho sempre foi guiado pelo propósito de promover saúde, bem-estar e qualidade de vida à população, aliado a uma visão de que o ambiente precisa oferecer mais do que estrutura física.

Desde o início, Gisele buscou construir um espaço acolhedor e com acompanhamento próximo dos alunos. Atualmente, ela atua diretamente na gestão, acompanhando o dia a dia da academia, a equipe e o relacionamento com os frequentadores, além de investir continuamente em melhorias e inovações. A academia conta hoje com uma equipe formada por 15 profissionais e mantém um fluxo constante de alunos ao longo do dia, refletindo, segundo a empresária, a confiança construída ao longo dos anos.

A estrutura é considerada completa e atende diferentes perfis de público. Entre as atividades oferecidas estão musculação e treinos cardiovasculares, além de modalidades como spinning, natação e hidroginástica. O espaço também dispõe de pilates e aulas de lutas, incluindo jiu-jitsu, muay thai, karatê e judô, além de ballet, fitdance e programas da Radical Fitness. A diversidade de opções, de acordo com Gisele, permite atender desde iniciantes até alunos com objetivos específicos de condicionamento ou qualidade de vida.

Com mais de uma década de atuação, a academia se consolidou como referência local tanto pela estrutura quanto pelo vínculo com os alunos. “Mais do que estrutura, o que realmente faz a diferença é o acompanhamento próximo, o ambiente acolhedor e a confiança construída ao longo do tempo”, afirma.

Ao analisar o cenário atual, Gisele destaca que o mercado de academias em Vargem Grande do Sul está em crescimento, impulsionado por uma maior conscientização da população sobre saúde e bem-estar. Apesar de ainda haver espaço para expansão, ela observa que o ambiente se tornou mais competitivo, exigindo das academias maior nível de qualidade, diferenciação e profissionalismo.

A entrada de grandes redes, segundo a empresária, faz parte de um movimento natural do setor e contribui para elevar o padrão do mercado. Ainda assim, ela acredita que o impacto varia conforme o posicionamento de cada negócio. “Quem tem identidade, proximidade com os alunos e qualidade no serviço tende a se manter forte”, diz.

Para Gisele, o sucesso de uma academia está diretamente ligado à constância na gestão e ao cuidado com as pessoas. “O principal segredo está na constância, no cuidado com as pessoas e na qualidade do atendimento”, afirma. Ela reforça que o acompanhamento individualizado, o ambiente acolhedor e a relação de confiança são fatores decisivos para a fidelização dos alunos.

Mesmo diante das mudanças no setor, a empresária afirma que o objetivo é seguir evoluindo sem perder a essência construída ao longo dos anos. “Seguimos trabalhando com dedicação, evoluindo constantemente e mantendo a essência que nos trouxe até aqui”, finalizou.