SAE vai substituir redes de água do Paulista e Cohab I

A Câmara Municipal aprovou dois projetos de lei do Executivo que autorizam a substituição das redes de abastecimento de água no Conjunto Habitacional Homero Corrêa Leite e em trechos do bairro Jardim Paulista. As obras serão executadas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) com recursos estaduais do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro), por meio dos Contratos nº 152/2025 e nº 153/2025. Os projetos já foram sancionados e estão em vigor.

O investimento total soma R$ 1.548.023,69, sendo R$ 815.216,64 destinados ao Conjunto Habitacional Homero Corrêa Leite, a Cohab I, e R$ 732.807,05 ao Jardim Paulista. Após a aprovação legislativa, a documentação foi encaminhada ao Departamento de Licitações para abertura do processo de contratação de empresa especializada, com foco em execução de substituição de redes pelo método não destrutivo. As obras devem ter início após a conclusão do processo licitatório e a emissão da ordem de serviço, com prazo estimado de execução de aproximadamente nove meses.

De acordo com o Executivo, a necessidade da intervenção se deve ao avançado estado de deterioração das tubulações em funcionamento nas duas áreas. As redes têm aproximadamente 70 anos de uso e são compostas predominantemente por ferro fundido e amianto, materiais tecnologicamente defasados que apresentam facilidade de ruptura, incrustações internas e infiltrações. Essas condições comprometem a eficiência do sistema, dificultam a manutenção e contribuem para o aumento contínuo das perdas de água tratada.

Bairros atendidos

No Conjunto Habitacional Homero Corrêa Leite, a intervenção abrangerá uma extensão estimada de 1.683,92 metros de rede, beneficiando aproximadamente 224 imóveis. Lembrou a prefeitura que este bairro é o primeiro conjunto habitacional implantado no município, o que o coloca entre as áreas com maior antiguidade na infraestrutura de saneamento básico da cidade. No Jardim Paulista, a obra cobrirá cerca de 1.274,97 metros de rede, com interligação prevista para aproximadamente 286 imóveis — totalizando mais de 500 unidades atendidas pelas duas intervenções.

Sem “rasgar” ruas

A substituição será feita pela técnica Pipe Bursting, que consiste no rompimento da tubulação antiga por pressão hidráulica com a inserção simultânea de nova tubulação no mesmo traçado. De acordo com o Executivo, por dispensar a abertura de valas ao longo de todo o percurso, o método reduz os danos ao pavimento asfáltico e os transtornos à mobilidade urbana durante a execução. As antigas tubulações serão substituídas por redes em Polietileno de Alta Densidade, o PEAD, material reconhecido pela durabilidade, flexibilidade, resistência à corrosão e menor incidência de vazamentos.

Outro ponto destacado é que com a setorização da rede que acompanha a substituição, as equipes de manutenção passarão a realizar intervenções pontuais sem precisar interromper o fornecimento em grandes áreas da cidade. Para o Executivo, essa possibilidade representa uma mudança operacional importante com relação a limitações impostas pela estrutura atual, onde qualquer reparo tende a afetar um número maior de usuários. A expectativa é de aumento significativo da eficiência operacional do sistema de abastecimento como um todo.

Experiência anterior

O SAE informou que a mesma técnica já foi aplicada em outros bairros do município, entre eles o Centro, a Vila Polar e a Santa Terezinha. Para a autarquia, os resultados nessas áreas demonstraram redução expressiva das perdas de água tratada, queda na necessidade de captação no Rio Verde, diminuição no consumo de produtos químicos utilizados no tratamento e maior agilidade nas ações de manutenção.

Também foi observado que do ponto de vista ambiental, a redução das perdas por infiltração deve diminuir a pressão sobre o Rio Verde, manancial que abastece o município. Ao captar menos água para compensar perdas no sistema, o SAE reduz também o volume de produtos químicos necessários ao tratamento, gerando benefícios tanto operacionais quanto ambientais. A administração municipal avalia que as duas novas obras consolidam o método não destrutivo como padrão para a modernização progressiva da infraestrutura hídrica de Vargem Grande do Sul.