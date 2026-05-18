Vargem registra 18 academias e ganhará mais uma em breve

Um dos segmentos que tem crescido muito nos últimos anos em Vargem Grande do Sul, é o das academias, gerando além dos benefícios na saúde da população, também saldos positivos na área econômica da cidade, criando empregos e renda para muitos profissionais que atendem este ramo de atividade.

Segundo o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Vargem Grande do Sul conta com 40.133 habitantes e conforme os dados enviados pela prefeitura à Gazeta de Vargem Grande, atualmente o município tem 18 empresas registradas no segmento de academias, entre estúdios, centros de artes marciais, musculação, crossfit, dança, entre outras – o que dá uma média de uma unidade para cada 2.229 moradores.

A Associação Brasileira de Academias (Acad Brasil), seguindo dados da International Health, Racquet & Sportsclub Association (IHRSA), considera uma média de 5% da população de uma cidade como público frequentador de academias. Em Vargem Grande do Sul, essa população seria de cerca de 2 mil pessoas. Mas, em 2026 esses números já estão sendo revisados “para cima”.

Evolução

Em Vargem, a evolução do setor de academias tem início nos anos de 1980, com precursores como Cidinha Ranzani, Fernando Bernadelli, e mais tarde como Cláudia Belloni, entre outros, além de academias como Bioform, Movimento e Forma, Corpo e Mente, etc. O foco era na maioria das vezes musculação, artes marciais, dança e natação. Atualmente, a cidade conta com unidades especializadas, além de grandes centros, que oferecem uma vasta gama de opções ao público.

Mais recentemente, após a pandemia da Covid-19 e um considerável aumento de adeptos da chamada medicina preventiva, que incentiva a melhoria de condicionamento físico, entre outros, especialistas já trabalham com uma meta de 7% a 8% da população de uma cidade para o mercado brasileiro. Caso esse cenário se reflita em Vargem, as academias disputariam em Vargem um mercado que pode chegar a cerca de 3,2 mil pessoas.

Como está o mercado em Vargem

Um profissional de educação física ouvido pela Gazeta de Vargem Grande e que preferiu não se identificar observou que há muita diferença entre as academias regularmente em atividade em Vargem Grande do Sul, desde pequenos estúdios com foco em poucos alunos ou em atividades específicas, até centros com estrutura diversificada. Ele também observou que um aluno de uma escola de arte marcial também pode fazer musculação em uma outra academia e natação em um terceiro centro, por exemplo. Por isso é difícil estimar o número de alunos ou matrículas existentes na cidade.

No entanto, ele calcula que academias de maior porte em Vargem podem somar até 800 matrículas. Ele também pondera que um valor básico de mensalidade deve estar entre R$ 120,00 a R$ 150,00 e variar conforme o plano e as atividades desenvolvidas pelo aluno. Por exemplo, há frequentadores que pagam a mensalidade para ter acesso à unidade e pagam a mais para ter o atendimento de um personal trainer.

Nova unidade

Atualmente, um dos pontos comerciais mais tradicionais de Vargem Grande do Sul, a esquina da Rua São Pedro com a Rua Batista Figueiredo que já abrigou dois grandes supermercados no passado, daqui há alguns dias deverá abrir suas portas para uma nova atividade: uma academia. A Rede Panobianco está reformando o amplo espaço que antes atendia clientes dos Supermercados Estrela e posteriormente do Sempre Vale, para abrir sua unidade na cidade.

A Gazeta de Vargem Grande entrou em contato com a representante da Academia Panobianco na cidade, mas ela preferiu não se manifestar neste momento. O jornal apurou que a nova academia é de propriedade de investidores de Ribeirão Preto que têm outras academias franqueadas da Panobianco.

Segundo o site da Panobianco, a academia nasceu em 2011, criada pelos primos Rafael, Bruno e André Panobianco, em Campinas. A primeira unidade foi aberta em 2012. A rede passa a se estruturar em 2016, somando quatro unidades.

Em 2020, já eram 49 academias ativas da rede e em 2024, somavam 245 unidades pelo país. No ano passado, a marca anuncia a meta de chegar a 500 unidades no Brasil e também sua expansão para o México. A empresa calcula ter mais de 320 mil alunos em 183 cidades do país.

Novos horários

Uma das tendências das academias em todo país é oferecer horários alternativos a seus usuários. A prefeitura informou que atualmente, a cidade não possuí lei específica que permita o funcionamento de academias 24 horas ou mesmo em horários especiais. Mas, adiantou que já se encontra em estudo a atualização das normas de posturas visando compatibilizar os horários de funcionamento de diversas atividades com o atual cenário do país. “Com o intuito de que sejam mantidas apenas as restrições efetivamente necessárias a se garantir o sossego público e também para atrair modelos de negócios que operem em horários mais flexíveis para atender a rotina cada vez mais caótica do brasileiro”, explicou o Executivo.