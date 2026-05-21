Cachaça Prosa Caipira conquista mais dois prêmios

O Alambique Prosa Caipira, de São Sebastião da Grama, conquistou recentemente mais dois prêmios para a sua galeria de troféus. Dois rótulos da produtora se destacaram na 5ª edição do Festival da Cachaça, realizada entre os dias 1º e 3 de maio de 2026, na Sociedade Rural do Vale do Ivaí, em Jandaia do Sul (PR), conquistando uma medalha de prata e uma de bronze.

O evento paranaense se consolidou como um espaço de encontro entre quem produz, quem estuda e quem aprecia cachaça. Durante os três dias de programação, o público pode conhecer rótulos de diferentes regiões do país, conversar diretamente com produtores e participar das atividades culturais e gastronômicas que acompanham o evento.

O festival teve avaliação sensorial conduzida pelo Mapa da Cachaça, referência no setor, que analisou mais de 70 amostras. Segundo os responsáveis pela degustação, os resultados foram fundamentados em provas às cegas e em uma metodologia construída ao longo de 15 anos para garantir o máximo rigor técnico. Nela, o objetivo é observar aspectos como limpidez, intensidade aromática, equilíbrio e persistência, buscando compreender como fatores como fermentação, destilação e envelhecimento em madeira influenciam o perfil sensorial de cada rótulo.

Nesse rigoroso contexto de avaliação, o Alambique Prosa Caipira ficou em segundo lugar com o rótulo Umburana, na categoria Envelhecida em Madeira Brasileira. Já a cachaça Prosa Caipira Carvalho Americano ficou com o terceiro lugar na categoria Armazenada em Carvalho.

Prosa Caipira

O Alambique Prosa Caipira, sob a direção de Paulo Fernando Corrêa, produz cachaças 100% puras, sem aditivos químicos, com fermentação natural a partir de leveduras selecionadas da própria cana. Os rótulos envelhecem em madeiras brasileiras — como umburana, jequitibá e bálsamo — além de barris de carvalho americano e francês, que conferem complexidade e elegância. Ao lado do alambique, uma loja oferece produtos da região, como cafés, azeites, pimentas, bolachas e doces.

Além do alambique Prosa Caipira, a propriedade também abriga um restaurante, onde é possível saborear comida típica de roça. O endereço é Estrada São Sebastião da Grama/Divinolândia, km 269 e o telefone é o (35) 99209-1367.

Fotos: Arquivo Pessoal