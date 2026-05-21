Painel: Recursos para o novo reservatório

Sessão extra

Os vereadores se reuniram no final da manhã da quinta-feira, dia 14, para a 5ª Sessão Extraordinária da Câmara neste ano. A única proposta em pauta era o Projeto de Lei nº 71 de 2026, que foi aprovado pelos presentes. O projeto foi publicado na edição da mesma quinta-feira do Diário Oficial do Município e se trata de um crédito de R$ 3 milhões para investimentos em infraestrutura.

Recursos para o novo reservatório

De acordo com a justificativa que o Executivo mandou para a Câmara, o projeto trata da abertura de crédito adicional especial destinado à contabilização de despesas com obras de drenagem pluvial e pavimentação no entorno do lago do reservatório de água do Jardim São Paulo. Essas obras serão custeadas com recursos da Desenvolve SP, autorizada pela Lei n.º 4.885, de 15 de setembro de 2023, Contrato n.º 25532, podendo ser complementada com recursos próprios do município, se necessário.

Ainda a água

O prefeito Celso Ribeiro (Republicanos), acompanhado da primeira-dama Micaela, esteve nesta semana no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, em reunião com Alex Pereira, chefe de assessoria da Secretaria de Governo e Relações Institucionais (SGRI) e Kaled Ali El Malat, chefe de gabinete da secretaria. No encontro, foram solicitados recursos para a construção da nova represa Parque Águas do Rio Verde.

Rafa Zimbaldi

O deputado estadual Rafa Zimbaldi (Cidadania) esteve em Vargem Grande do Sulnesta semana, onde se encontrou com o prefeito. Na pauta, diversos assuntos do município, apresentação de demandas e pedido de recursos para projetos, especialmente na área da saúde.

Nova comandante da PM

Na terça-feira, dia 12, em São Paulo, estiveram presentes a primeira-dama e vice-presidente do Fundo Social de Solidariedade, Micaela, e a diretora de Ação Social e Presidente do Fundo Social, Eva Rodrigues, em um encontro com a primeira-dama do Estado, Cristiane de Freitas. No evento, foi apresentada a nova comandante da PM do Estado de São Paulo, Cel. Glauce Anselmo Cavalli, primeira mulher a liderar a instituição.

Sede da DDM

Após, os convidados também participaram de um encontro com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) para apresentação do programa SP Por Todas mais Seguras. O presidente da Câmara, Maicon Canato (Republicanos) também participou desta parte do evento, quando foi protocolado novamente ofício reiterando os pedidos já feitos pelo prefeito Celso, para a construção das novas bases da PM, Delegacia Civil e especialmente a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) em Vargem.