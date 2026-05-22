Chuva e vento derrubam árvores e deixam bairros sem luz

Uma chuva intensa acompanhada de vento forte atingiu Vargem Grande do Sul no último final de semana, causando queda de energia em diversos bairros e derrubando árvores em pontos da cidade. O episódio mais significativo ocorreu entre a manhã de sábado, dia 17, e o domingo, dia 18 de maio, quando a estação meteorológica local registrou 52,6 milímetros de precipitação acumulada — o maior volume do período. Nos dois dias anteriores, as chuvas já haviam somado 3,6 mm na sexta-feira e nenhuma precipitação na quinta-feira, sinalizando que o tempo já se preparava para a virada.

Durante o evento, a temperatura mínima chegou a 13,5ºC na madrugada de quinta para sexta-feira e a máxima atingiu 29,5ºC no sábado, com umidade relativa do ar variando entre 51,9% e 100% ao longo dos três dias monitorados. O acumulado total entre os dias 15 e 18 de maio superou os 56 milímetros, volume considerável para menos de 72 horas de registro.

Os dados são da estação do Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas (Ciiagro), instalada no município. A combinação de chuva volumosa e rajadas de vento foi responsável pelos danos registrados na cidade.

Dias 23 e 24

Para este final de semana, a previsão do portal Climatempo não traz possibilidades de chuva. Neste sábado, dia 23, a temperatura mínima prevista é de 15º C e a máxima é de 24º C. Já neste domingo, dia 24, a temperatura varia entre 15º e 25º C. O portal aponta possibilidade de chuva na segunda-feira, dia 26, a previsão afirma que o primeiro dia da semana terá Sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens mas com tempo firme. A mínima prevista é de 17ºC e a máxima 23º C.